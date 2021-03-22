Українська співачка Надія Мейхер відмовилася від участі в шоу "Голос країни-11" на користь своєї конкурентки, зірки з Рівного – Юлії Тимочко.

Так, артистки зійшлися у "вокальних боях" під час дев'ятого ефіру проєкту. Вокалістки з команди Тіни Кароль виконали відому пісню Алли Пугачової "Две звезды". Після виступу Мейхер заявила, що хоче припинити участь в шоу і дати шанс Юлії (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я людина, яка багато в чому себе реалізувала, реалізує і буде реалізовувати. Тіно, я думаю, ти будеш абсолютно не проти, тому що ти, звичайно, відчуваєш, наскільки Юля професійна і наскільки їй потрібна підтримка. Юлечко, я хочу, щоб ти тут залишилася. А тобі, Тіно, я дуже вдячна за цей досвід", – прокоментувала Мейхер.

Тіна Кароль підтримала рішення Надії. Наставниця також висловили своє захоплення від виступу та вокальних здібностей обох артисток.

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