Monatik розплакався через учасницю шоу 'Голос країни-11'

У неділю, 28 березня, у десятому випуску шоу "Голос країни-11" український виконавець Monatik не зміг стримати сльози через прощальну промову, яку вимовила учасниця Анастасія Буханцова.

Дівчина не змогла пройти до чвертьфіналу. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру проєкту (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Анастасія страждає на рідкісне захворювання – алопецію, через яку у неї не росте волосся. У десятому випуску учасниця вирішила виконати відомий хіт Тіни Кароль – "Ніжно". Однак через хвилювання їй не вдалося підкорити суддів виступом.

Сама Кароль заявила, що дуже чекала почути спів Анастасії, але "вона не впоралася з тим, щоб пройти у прямі ефіри".

Наставник Monatik сказав, що захоплюється талантом дівчини, але все ж таки він відчув, що вона не готова йти далі і боротися за перемогу на шоу. Учасниця подякувала співаку за досвід, який отримали на проєкті, і в підсумку чоловік розплакався.

"Коли ти 1,5 роки тому приходиш на концерт, дивишся на людину і захоплюєшся, і думаєш, як би було круто одного разу попрацювати з ним. А потім ти сидиш у нього в студії, і ви разом створюєте. Це для мене одне з великих натхнень, яке я отримала на проєкті, так як робота з такою людиною, як ви – це дійсно одна з найбільших перемог", – зазначила Анастасія.

Раніше в десятому випуску шоу "Голос країни-11" на сцені несподівано з'явилася співачка Євгенія Власова, яка заспівала з учасницею Вікторією Брехар свою легендарну пісню "О тебе".

Також чоловік актриси Ольги Сумської Віталій Борисюк виконав на легендарній сцені пісню "Phantom of the opera" і в підсумку покинув проєкт.

Нагадаємо, переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

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