"Голос країни-11": Дорофєєва розплакалася, згадавши покійного батька

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Дорофєєва розплакалася в ефірі шоу 'Голос країни'

Українська співачка Надя Дорофєєва розплакалася під час дев'ятого ефіру шоу "Голос країни-11", згадавши покійного батька. Сталося це після виступу учасників її команди Олени Левашової та Олександра Ліма.

Вокалісти виконали на сцені проєкту пісню Тіни Кароль – "Закрили твої очі". Дорофєєва зізналася, що ця композиція завжди "б'є її всередину" (щоб переглянути відео, дооскрольте до кінця сторінки).

"Я дуже люблю цю композицію. Я обрала її для фіналу "Танців з зірками". Я присвятила тоді цей танець татові. І кожен раз для мене ця пісня, вибачте, б'є всередину. І те, як ви це зробили сьогодні – з першої ноти пробиває мене", – заявила зі сльзами на очах Дорофєєва.

Дорофєєва розплакалася в ефірі шоу "Голос країни"
Дорофєєва розплакалася, згадавши покійного батька на "Голосі країни"
Дорофєєва згадала покійного батька на шоу "Голос країни"

Тіна Кароль похвалила виконавців, зазначивши, що виступ був неймовірним. Також артистка вийшла на сцену до Олени та Олександра й заспівала разом з ними свій хіт.

"Я дуже вдячна Наді, що пісня прозвучала саме так – дуже зворушливо, цілісно і про себе... Я, звичайно ж, заспіваю разом з вами, тільки Надя, не плач більше. Ми щасливі", – сказала Тіна.

Кароль заспівала з учасниками "Голосу країни" свою пісню – "Закрили твої очі"

Після чуттєвого виконання Дорофєєва зробила вибір на користь Олени Левашової. Зі свого боку, Олег Винник "викрав" у свою команду Олександра Ліма.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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