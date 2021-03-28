Євгенія Власова заспівала на 'Голосі країни-11' легендарний хіт з учасницею. Відео

У неділю, 28 березня, у десятому випуску шоу "Голос країни-11" на сцені несподівано з'явилася співачка Євгенія Власова, яка заспівала з учасницею Вікторією Брехар свою легендарну пісню "О тебе".

Зал і зіркове журі аплодували стоячи знаменитостям. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру проєкту (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

Так, спочатку Брехар сольно виконала хіт Власової та змогла довести до сліз співачку, яка сиділа в залі. Потім артистку запросили піднятися на сцену, щоб заспівати разом з дівчиною.

У підсумку зірка разом з учасницею настільки гарно заспівали, що змогли підкорити як глядачів, так і суддів.

У кінці виступу Монатік заявив, що "внутрішній синдром відмінниці" Брехар працює проти неї, але "сьогодні менше і це велике досягнення". Він не був готовий поки ні з ким прощатися з учасників, тому Вікторія покинула шоу.

Євгенія Власова – українська співачка, колишня дружина Дмитра Костюка. Учасниця музично-розважального шоу "Народна зірка". Модель, з 2008 по 2010 рік обличчя будинку моди Юлії Айсіної.

Як повідомляв OBOZREVATEL: