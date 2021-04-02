У КМДА розповіли, як будуть приймати заявки на спецперепустки в транспорт

У Києві на вихідних, 3 та 4 квітня, Департамент транспортної інфраструктури буде приймати заявки на отримання спецперепусток для проїзду в громадському транспорті.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, подати заявку можна буде з 08:00 до 18:00.

Спецперепустки зможуть отримати центральні органи виконавчої влади, державні підприємства та служби, суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері дорожньо-транспортного господарства.

Решта отримає документи відповідно до раніше затвердженого порядку отримання спецперепусток на проїзд у громадському транспорті.

Як повідомила Судово-юридична газета, в столиці біля Департаменту вже вишикувалася велика черга охочих отримати перепустку.

Зазначимо, мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, 2 квітня, показав, як будуть виглядати спецперепустки на громадський транспорт. Усього буде видано близько 400 тисяч таких документів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві з 5 квітня введуть жорсткий локдаун.