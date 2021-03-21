Volvo за $20 млн, Peugeot 208 в Україні та тести на знання ПДР: головне за тиждень

Volvo за $20 млн, Peugeot 208 в Україні і онлайн-тести на знання правил дорожнього руху – дайджест найцікавіших новин АвтоОбозу за 7 днів.

Минулого тижня цікава новина прийшла з США, де на продаж виставили старий універсал Volvo V70 за рекордну суму у 20 мільйонів доларів. Ні, цей автомобіль нічим не відрізняється від інших таких же автомобілів цієї моделі. Вся справа в унікальному номерному знаку, який встановлений на цьому автомобілі.

Великий інтерес викликала новина про початок українських продажів нового компактного хетчбека Peugeot 208. Яскрава новинка вже з'явилася у салонах вітчизняних дилерів марки за привабливою ціною.

Минулого тижня своїми порадами та рекомендаціями з приводу заміни зимової гуми на літню поділився відомий журналіст та автогонщик Олексій Мочанов. Варто прислухатися до його порад, адже мова йде про безпеку вас та ваших супутників.

Поки українські поліцейські пересідають на автомобілі Peugeot, їх американські колеги отримали у свій арсенал новітній пікап Ford F-150 Police Responder, спеціально розроблений для виконання всебічних завдань по забезпеченню порядку.

На дорогах Південної Америки помітили подовжену версію компактного всюдихода Suzuki Jimny. Мабуть, у компанії вирішили прислухатися до численних користувачам цієї моделі та усунути головний недолік – скромні розміри салону.

Важливою та корисною інформацією поділилася українська поліція. У квітні в Україні теоретичні іспити для отримання водійських прав будуть проводити за новими тестами. Попередньо познайомитися з ними можна буде онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС.

А поки майбутні водії тільки готуються до іспитів, ті, хто вже пересувається за кермом незабаром зможуть поповнити свій сімейний бюджет за рахунок порушників ПДР. Подібну ініціативу готують у МВС спільно з народними депутатами.