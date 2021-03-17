Копы получат в свое распоряжение пикапы Ford

Американская компания Ford подготовила специальную версию своего пикапа F-150 Police Responder для полицейских нужд.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый F-150 Police Responder является единственным специальным пикапом в США, созданным для службы в полиции.

Автомобиль получил соответствующее оснащение, светотехнику и средства связи. Он оснащается 3,5-литровым мотором EcoBoost, который развивает мощность 400 л.с., а его крутящий момент достигает 678 Нм. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач SelectShift, которая была усовершенствована с учетом возросшей скорости пикапа.

Для пикапа специально разработали новые шины Goodyear LT265/70R18 LRC BSW Wrangler Enforcer, которые позволяют передвигаться как по пересеченной местности, так и скоростным магистралям. Они созданы с учетом повышенных нагрузок, обусловленных службой в полиции.

Автомобиль оснащен системой полного привода с 4-мя режимами работы. Кроме того, для машины предусмотрен дополнительно внедорожный комплект F-150 FX4 Off-Road Package, в который входят защита двигателя и подвески, усиленные амортизаторы, электронная блокировка заднего дифференциала и система помощи при движении на спуске HDC.

Для подразделений, которым необходимо буксировать лодки, прицепы для лошадей, мобильные командные центры и прочее оборудование, F-150 Police Responder имеет буксировочное устройство, позволяющее перевозить грузы массой до 5 тонн, а сам пикап имеет грузоподъемность 920 кг.

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