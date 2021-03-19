В Украине водители смогут зарабатывать на нарушителях ПДД – Геращенко

В Украине законопослушные водители смогут зарабатывать на нарушителях правил дорожного движения. За сообщение о таких можно будет получить процент от штрафа.

МВД с народными депутатами разрабатывает законопроект, который позволит водителям стать добровольными помощниками полицейских. Существует программное обеспечение, которое позволяет использовать смартфон в качестве видеорегистратора. Водителю надо будет поставить телефон под лобовое стекло авто и фиксировать ситуацию на дороге. Об этом со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко сообщает "УНИАН".

"Если водитель увидит, что кто-то проехал на" красный" или совершил ДТП и скрылся, или развернулся через сплошную полосу, то есть зафиксировал явные и злостные нарушения ПДД, тогда водитель сможет нажать на экран, и последние 30 секунд видео поступят в полицию. А полиция имеет право на основе этого видео составить админпротокол на нарушителя", – Геращенко.

Он отметил, что сейчас размышляют над идеей, чтобы 10% от суммы штрафа получил водитель, который сообщил о нарушении. Предварительно законопроект планируется представить в мае 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине увеличили штрафы за нарушение ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и оставление места дорожно-транспортного происшествия.