Подержанный Volvo V70 оценили в $20 миллионов

В США на продажу выставили подержанный универсал Volvo по цене в 20 миллионов долларов. Но все дело вовсе не в автомобиле, а в уникальном номерном знаке, который на нем установлен.

Об этом сообщает duPont Registry. В конце 1970-х годов, когда штат Нью-Йорк впервые начал предлагать индивидуальные номерные знаки, один из жителей Нью-Йорка заказал единственный и неповторимый номерной знак New York. С тех пор семья сохраняет право собственности на этот номерной знак и теперь намерена очень дорого его продать.

"В конце 70-х, когда я предложил своему отцу заказать номерной знак, я знал, что он особенный… Но я никогда не понимал, насколько", – рассказывает нынешний владелец автомобиля с уникальным номерным знаком. Он использовался на протяжении 40 лет на разных автомобилях, принадлежавших членам одной семьи.

По мнению продавца, этот номерной знак является частью исторического наследия города, например, его копии продаются в качестве сувениров. Семейная реликвия – единственный номер New York в штате Нью-Йорк – предлагается впервые вместе с нынешним "носителем" – подержанным универсалом Volvo. Если сделка состоится, то это будет самый дорогой Volvo в мире.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в Украине упростилась процедура изготовления и выдачи индивидуального номерного знака. Владелец авто также может передавать свой ИНЗ на перезакрепления другим водителям.