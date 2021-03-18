В Украине введут новые тесты для получения водительских прав

В Украине в апреле теоретические экзамены для получения водительских прав будут составлять по новым тестам. Их можно предварительно пройти на сайте Главного сервисного центра МВД.

Четыре месяца назад центр запустил "Банк экзаменационных вопросов по ПДД". Преподаватели профильных учебных заведений и все желающие до сих пор активно предоставляют свои предложения в экзаменационных вопросов по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. За это время поступило 91 инициатива. Об этом сообщили на сайте ГСЦ МВД.

Учтя предложения и изменения в законодательстве, ГСЦ обновил экзаменационные билеты для сдачи экзамена. С 6 апреля будущие водители будут сдавать тесты по новым билетам. Все изменения внесут в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения, который размещен на сайте центра.

Отмечается, что теоретическая часть экзамена содержит новые и интересные дорожные ситуации, с которыми часто сталкиваются водители. Это должно помочь новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем. Все билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие – устранены.

Сервисные центры МВД продолжают собирать предложения к вопросам по направлениям ПДД, устройства и эксплуатации транспортных средств, основ безопасного вождения и прав в области дорожного движения, оказания первой медицинской помощи.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине увеличили штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности, ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и оставление места дорожно-транспортного происшествия.