Суд виніс рішення щодо російськомовних захоплювачів Конгресу США
Суд у Вашингтоні відпустив 54-річну уродженку Молдови Євгену Малімон та її доньку Крістіну, затриманих під час штурму Капітолію США.
Як повідомляє OPB, жінок звільнили, заборонивши в'їжджати в американську столицю. При цьому їх зобов'язали з'явитися на наступне засідання суду в червні.
Євгенія і Крістіна Малімон були заарештовані за порушення комендантської години і незаконне проникнення. У суді жінка попросила надати їй перекладача з російської мови.
У посольстві РФ заявили, що росіян серед затриманих у Вашингтоні не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
всього перед судом постали близько 40 осіб, затриманих через штурм Капітолію прихильниками чинного президента Дональда Трампа.
Захоплення будівлі сталося 6 січня. У цей день Конгрес США повинен був підрахувати голоси вибірників і остаточно затвердити результати президентських виборів, на яких переміг демократ Джо Байден. Трамп заявив, що результати сфальсифіковані.
У результаті прихильники Трампа влаштували масові заворушення в Конгресі.
У ході штурму в районі Капітолійського пагорба загинули чотири учасники протесту і один поліцейський.
В одному з відео, записаних під час штурму Капітолію США, було чутно російську мову.