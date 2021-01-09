Суд вынес решение по русскоязычным захватчикам Конгресса США
Суд в Вашингтоне отпустил 54-летнюю уроженку Молдовы Евгению Малимон и ее дочь Кристину, задержанных во время штурма Капитолия США.
Как сообщает OPB, женщин освободили, запретив въезжать в американскую столицу. При этом их обязали явиться на следующее заседание суда в июне.
Евгения и Кристина Малимон были арестованы за нарушение комендантского часа и незаконное проникновение. В суде женщина попросила предоставить ей переводчика с русского языка.
В посольстве РФ заявили, что россиян среди задержанных в Вашингтоне не было.
Как сообщал OBOZREVATEL:
всегоперед судом предстали около 40 человек, задержанных из-за штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа.
Захват здания произошел 6 января. В этот день Конгресс США должен был подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Трамп заявил, что результаты сфальсифицированы.
В итоге сторонники Трампа устроили массовые беспорядки в Конгрессе.
В ходе штурма в районе Капитолийского холма погибли четыре участника протеста и один полицейский.
В одном из видео, записанных во время штурма Капитолия США, было слышно русскую речь.