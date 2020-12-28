Хроніка коронавірусу на 28 грудня: Україна опинилася на 15-му місці у світі за поширенням COVID-19

Станом на понеділок, 28 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 81 млн осіб. За минулий день виявлено 433 001 нових інфікованих.

Усього від хвороби померло понад 1,7 млн пацієнтів, а одужало – 57,2 млн. Найбільше хворих на COVID-19 учора зафіксували у США – 127 тис., Великобританії – 30 тис. і Росії – 28 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Президент Володимир Зеленський заявив, що з початком пандемії COVID-19 влада забезпечила роботою всіх інфекціоністів України .

У світі лідерами за кількістю випадків є США (більш ніж 19,5 млн), Індія (понад 10,2 млн) і Бразилія (більш як 7,4 млн). Згідно з даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 16-й рядок.

Медики в Італії виявили штам коронавірусу COVID-19, який дуже схожий на той, що зараз активно поширюється в Великобританії. Водночас фахівці виявили, що цей "італійський" коронавірус присутній на Апеннінах із серпня 2020 року.

Максим Степанов стверджує, що в Україні достатньо ліжок з киснем , близько 22 тисяч – вільні.

В Італії випадково знайшли ще одну мутацію коронавірусу, схожу на виявлену раніше у Великобританії.

Уряд Оману ухвалив рішення щодо відкриття з 29 грудня сухопутних, повітряних і морських кордонів. Для в'їзду до країни необхідно буде пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття до країни.

Вісім співробітників будинку престарілих на півночі Німеччини помилково отримали п'ятикратну дозу вакцини Pfizer/BioNTech від коронавірусу.

У Швейцарії військові будуть задіяні в доставці вакцин від коронавірусу. Після отримання вантажів вакцини на кордоні військовослужбовці відвезуть їх на спеціальні склади, місця розташування яких з міркувань безпеки тримаються в секреті.

У Великобританії за останню добу зафіксували 41 385 нових випадків захворювання на COVID-19, що стало рекордом з початку пандемії.

У Словаччині дозволили представникам влади, які заразилися COVID-19, працювати в офісах. У МОЗ країни уточнили, що така практика можлива лише якщо цього вимагають державні інтереси або необхідно оперативно ухвалити рішення виняткової важливості.

Глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове заявила на брифінгу в понеділок, що коронавірус продовжує мутувати. Вона назвала мутацію природним процесом і зазначила, що на самому вірусі це особливо не позначається.

Україна залучить приватні логістичні компанії для транспортування і тривалого зберігання вакцини від COVID-19 за умов наднизьких температур. Про це повідомив глава комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Задля запобігання спалаху COVID-19, особливо після новорічних і різдвяних свят, в Україні запроваджено певні правила, зокрема, для розважальних заходів . Міністерство охорони здоров’я нагадало про них в інфографіці:

До кінця 2021 року в Україні необхідно вакцинувати 30-35 мільйонів осіб , щоб подолати пандемію COVID-19 в країні. Про це заявив академік Національної академії наук України, директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Сергій Комісаренко.

Влада китайського міста Ухань почали вакцинацію населення від коронавірусу COVID-19. Про це повідомив заступник центру з контролю і профілактики захворювань Хе Чжен'юй.

В Італії заразилися COVID-19 майже 90 тисяч медиків з яких 273 померли . Фахівці обговорюють можливість введення обов'язкової вакцинації для працівників медустанов.

Компанія Novavax перейшла до фінальної стадії випробувань своєї вакцини від коронавірусу в США.

Українців у Польщі вакцинуватимуть проти коронавірусу , повідомляє Bankier . За словами глави канцелярії уряду країни Міхала Дворчіка, кожна людина, яка легально проживає на території Республіки Польща, і це перебування регулюється, наприклад, за допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може отримати щеплення.

Україна веде переговори про отримання вакцини від COVID-19 з усіма виробниками, крім Росії . Відповідну заяву озвучив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

На Херсонщині готуються до зростання кількості хворих на коронавірус із 8 січня і просять жителів убезпечити себе від травм на новорічні свята, оскільки дві міські лікарні обласного центру перепрофільовано для лікування хворих на COVID-19. Про це заявив на брифінгу директор Департаменту здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко, передає "Укрінформ" .

Влада Туреччини ухвалила рішення ввести в країні локдаун із 31 грудня до 5 січня, проте іноземних туристів його заборони не стосуватимуться.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко попередив про збільшення ймовірності передачі COVID-19 після мутації. Він назвав місце і розповів, як цьому запобігти.

"Тут нема обмежень, тому працівники з України чи інших країн зможуть безплатно отримати вакцину", – сказав він.

Академік НАН Сергій Комісаренко розповів про тяжкі наслідки в людей, які перехворіли на COVID-19.

У Китаї заарештували громадську журналістку Чжан Чжань за висвітлення інформації щодо спалаху коронавірусу в Ухані. Її засудили до чотирьох років тюремного ув'язнення.

У ВООЗ наполягли на масковому режимі для тих, хто перехворів на COVID-19.

В Індонезії з 1 до 14 січня вводять обмеження для туристів – усі міжнародні рейси будуть закриті в цей період. Це пов'язано з появою нового штаму коронавірусу з Британії.

У Німеччині підтверджена кількість загиблих від коронавірусу перевищила 30 тисяч осіб. Про це свідчать дані німецького Інституту Роберта Коха, пише AP. Зазначається, що за останні 24 години в країні було зареєстровано ще 348 смертей, а загалом – 30 126.

Перший випадок британського штаму коронавірусу виявлено у Фінляндії, в прикордонному з російським Виборгом у районі Кюменлааксо. Про це пише газета Kouvolan Sanomat.

Постачання вакцини китайського виробництва проти коронавірусу нового типу в Туреччину було відкладено на "один або два дні". Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа, пише ЄП із посиланням на Anadolu.

Компанія Pfizer на один день затримала доставку нової партії вакцини від коронавірусу в Іспанію через труднощі логістичного характеру, повідомляє Reuters. Причиною став інцидент, пов'язаний із дотриманням температурного режиму під час процесу завантаження й транспортування препарату.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що різке зниження показників захворюваності на COVID-19 та охоплення населення ПЛР-тестуванням пояснюється введенням в Україні нового методу експрес-перевірки на антиген.

У НАН заявили про можливе існування перехресного імунітету до коронавірусу.

У бельгійському місті Мол 23 особи, які проживали в будинку для літніх людей, померли від коронавірусу після візиту Санта-Клауса.

Академік Сергій Комісаренко заявив, що поширений в Україні штам коронавірусу не такий контагіозний (заразний), як віруси в інших країнах на заході Європи.

Великобританія з 4 січня планує почати випуск вакцини від COVID-19 Оксфордського університету, передає "Інтерфакс Україна".

В Європі популярні гірськолижні курорти почали закривати через коронавірус: у деяких країнах через карантин, у деяких навпаки – через велику кількість туристів. Зокрема, йдеться про курорти в Австрії, Польщі та Туреччині.

Колективний імунітет до коронавірусної хвороби в Україні, як і в інших країнах, ще не виробився. За словами лікарки-імунологині, докторки медичних наук Алли Волохи, для цього має перехворіти не менш ніж половина населення.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що суворий карантин із 8 до 24 січня в Україні не будуть скасовувати. Адже після свят у країні може відбутися стрибок захворюваності на коронавірус, а також очікується сезонна епідемія грипу.

Академік НАН Сергій Комісаренко припустив, що однією з причин зменшення щоденної кількості хворих на коронавірус в Україні може бути завершення першої хвилі поширення інфекції.

За минулу добу, 27 грудня, коронавірусом у Києві заразилася 851 особа. У Київській області зафіксували 283 нових заражених.

Станом на ранок понеділка, 28 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 030 374 випадки коронавірусної інфекції. З них 4385 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього. Від COVID-19 у країні померли вже 17 849 осіб (+75 за добу), а 665 729 пацієнтів (+7191 за добу) повністю перемогли хворобу.

У Норвегії у двох жителів виявили новий штам британського коронавірусу в різних регіонах країни, повідомляє Reuters. Також зараження мутантом уперше підтвердили в Йорданії та Південній Кореї.

У США трирічний хлопчик Кольт Перрі переніс інсульт через коронавірусну інфекцію. Дитині довелося зробити операцію на головному мозку.

Україна опинилася на 15-му місці у світі за поширенням COVID-19, за останню добу в країні заразилися 6113 осіб. Про це свідчать дані Worldometers.

Головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що країна зможе виконати вимогу виробників вакцини про дуже низькі температури під час транспортування й зберігання. Для цього необхідно залучення потужностей приватних логістичних фармацевтичних компаній.

У Польщі ввели жорсткі карантинні обмеження, які, крім іншого, забороняють вільне пересування на Новий рік. Локдаун діятиме з 28 грудня до 17 січня. Крім пересування, буде заборонено працювати торговельним центрам, кафе і ресторанам, також вводяться обмеження в громадському транспорті.