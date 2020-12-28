Хроника коронавируса на 28 декабря: Украина оказалась на 15-м месте в мире по распространению COVID-19

По состоянию на понедельник, 28 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 81 млн человек. За минувший день выявлены 433 001 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 57,2 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 127 тыс., Великобритании – 30 тыс. и России – 28 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человека. Умерли 17 849 пациентов, выздоровели – 665 729.

В мире лидерами по количеству случаев являются США (больше чем 19,5 млн), Индия (свыше 10,2 млн) и Бразилия (более 7,4 млн). Согласно данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 16-ю строчку.

Президент Владимир Зеленский заявил, что с началом пандемии COVID-19 власть обеспечила работой всех инфекционистов Украины.

В Италии случайно нашли еще одну мутацию коронавируса , похожую на выявленную ранее в Великобритании.

Максим Степанов утверждает, что в Украине достаточно коек с кислородом, около 22 тысяч – свободные.

Медики в Италии обнаружили штамм коронавируса COVID-19 очень похож на тот, который сейчас активно распространяется в Великобритании. При этом специалисты обнаружили, что этот "итальянский" коронавирус присутствует на Апеннинах с августа 2020 года.

Правительство Омана приняло решение об открытии с 29 декабря сухопутных, воздушных и морских границ . Для въезда в страну необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

В Великобритании за последние сутки зафиксировали 41 385 новых случаев заболевания COVID-19, что стало рекордом с начала пандемии.

В Швейцарии военные будут задействованы в доставке вакцин от коронавируса . После получения грузов вакцины на границе военнослужащие отвезут их на специальные склады, месторасположения которых из соображений безопасности держатся в секрете.

Восемь сотрудников дома престарелых на севере Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса.

Украина привлечет частные логистические компании для транспортировки и длительного хранения вакцины от COVID-19 в сверхнизких температурах. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила на брифинге в понедельник, что коронавирус продолжает мутировать. Она назвала мутацию естественным процессом и отметила, что на самом вирусе это особенно не сказывается.

В Словакии разрешили заразившимся коронавирусом представителям власти работать в офисах. В Минздраве страны уточнили, что такая практика возможна только если этого требуют государственные интересы или необходимо оперативно принять решение исключительной важности.

Компания Novavax перешла к финальной стадии испытаний своей вакцины от коронавируса в США.

В Италии заразились COVID-19 почти 90 тысяч медиков из которых 273 умерли. Специалисты обсуждают возможность введения обязательной вакцинации для сотрудников медучреждений.

Власти китайского города Ухань начали вакцинацию населения от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил заместитель центра по контролю и профилактике заболеваний Хэ Чжэнъюй.

До конца 2021 года в Украине необходимо провакцинировать 30-35 миллионов человек, чтобы преодолеть пандемию COVID-19 в стране. Об этом заявил академик Национальной академии наук Украины, директор Института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комиссаренко.

Для предупреждения вспышки COVID-19, особенно после новогодних и рождественских праздников, в Украине введены определенные правила, в частности для развлекательных мероприятий. Министерсво здравоохранения напомнило о них в инфографике:

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил об увеличении вероятности передачи COVID-19 после мутации . Он назвал место и рассказал, как это предотвратить.

В Нидерландах выявили 11 случаев заражения британским штаммом коронавируса.

Власти Турции приняли решение ввести в стране локдаун с 31 декабря по 5 января, однако иностранных туристов его запреты не коснутся .

На Херсонщине готовятся к росту количества больных коронавирусом с 8 января и просят жителей обезопасить себя от травм на новогодние праздники, поскольку две городские больницы областного центра перепрофилированы для лечения больных COVID-19. Об этом заявил на брифинге директор Департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко, передает "Укринформ".

Украина ведет переговоры о получении вакцины от COVID-19 со всеми производителями, кроме России . Соответствующее заявление озвучил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украинцев в Польше будут вакцинировать против коронавируса, сообщает Bankier. По словам главы канцелярии правительства страны Михала Дворчика, каждый человек, легально проживающего на территории Республики Польша, если это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может получить прививки.

"Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут бесплатно получить вакцину", – сказал он.