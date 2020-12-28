Популярні європейські курорти почали закривати через коронавірус

В Європі популярні гірськолижні курорти почали закривати через коронавірус: у деяких країнах через карантин, в деяких навпаки – через велику кількість туристів.

В Австрії причиною обмеження чи закриття став саме наплив відпочивальників, пише Deutsche Welle. Наприклад, у неділю, 27 грудня, зачинили долину Боденталь в австрійській федеральній землі Каринтія.

Також на вихідних через велику кількість охочих покататися на лижах не змогли забезпечити соціальну дистанцію між ними та зачинили трасу на курорті в Земерінгу в Нижній Австрії.

Повідомлення про велику кількість відпочивальників надходили з австрійських гірськолижних курортів Хінтерстодер, Вурцеральм і Касберг. Саме через таку ситуацію місцева влада та адміністрація курортів почали запроваджувати обмеження на відвідування.

Через обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу не працювали на вихідних, 26 та 27 грудня, відомі турецькі гірськолижні центри Ерджієс, Паландокен та інші, пише lowcost.ua.

Польща з 28 грудня 2020 року до 17 січня 2021 року ввела загальнодержавний локдаун. Про це повідомили на сайті польського уряду. Згідно із новими правилами гірськолижні курорти в цей період на території країні будуть закриті.

Водночас у Швейцарії сотні британських туристів, яких закрили на 9-денний карантин через виявлення у Великій Британії нового штаму коронавірусу, таємно повернулися на батьківщину. Подія сталася в курортному містечку Фербір, пише DW.

Згідно з розпорядженням місцевої влади, на карантин повинні були залишатися 420 осіб, які прибули з Великої Британії, зокрема й громадяни Швейцарії. Проте 50 із них зникли одразу після повідомлення про необхідність ізоляції. Станом на 27 грудня, із 370 туристів, які мали бути на карантині, у Фербірі перебувало менш ніж 12 осіб.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Польща на фоні загальнонаціонального локдауну запровадила нові правила в’їзду до країни для громадян України. Вони набули чинності з 28 грудня.

Нові правила стосуються декількох категорій громадян, зокрема сімей, родичів, осіб з правом на проживання, а також тих, хто їде на роботу.