У Великобританії зафіксовано рекорд за кількістю інфікованих COVID-19

У Великобританії за останню добу зафіксували 41 385 нових випадків захворювання на COVID-19, що стало рекордом із початку пандемії.

Про це повідомило Daily Mail. Кількість смертей від хвороби збільшилася за тиждень на 66% і становила 357.

Якщо сім днів тому пацієнтами з COVID-19 було зайнято 17 700 ліжок, то в понеділок, 28 грудня, цей показник становив уже 20 426.

Експерти порадили прем'єр-міністру країни Борису Джонсону ще більше посилити карантинні заходи, хоча нинішній 4-й рівень обмежень вважається найжорсткішим.

Фахівці стверджують, що причиною швидкої заповнюваності лікарняних місць став новий більш заразний штам коронавірусу, який стрімко поширюється країною.

Для порівняння: 12 квітня 2020 року був найбільш завантаженим днем ​​першої хвилі для лікарень Англії, коли в медустановах перебувало 18 974 інфікованих пацієнти.

Деякі експерти з інфекційних захворювань побоюються, що кількість випадків захворювання почне зростати внаслідок різдвяних канікул, незважаючи на обмеження в пересуваннях громадян.

Директорка відділу громадської охорони здоров'я Англії, докторка Івонн Дойл заявила про "щораз більше занепокоєння" через швидку заповнюваність відділень для "ковідних" пацієнтів у лікарнях.

"Ми всі принесли величезні жертви цього року, але повинні продовжувати робити все можливе для зупинки поширення вірусу", – зазначила Дойл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тип коронавірусу, який виявили у Великобританії, поширився всією країною. Його знайшли за межами районів, де запроваджено найбільш жорсткий карантин.

У Великобританії з 26 грудня ввели жорсткий карантин четвертого рівня, щоби стримати поширення коронавірусу-мутанту.