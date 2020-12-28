Академік пояснив, скільки українців потрібно вакцинувати, щоб зупинити пандемію COVID-19

До кінця 2021 року в Україні потрібно вакцинувати 30-35 мільйонів осіб, щоб подолати пандемію COVID-19 у країні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів академік Національної академії наук України, директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна Сергій Комісаренко. Він прокоментував план вакцинації, розроблений українським Міністерством охорони здоров'я.

Учений зазначив, що люди, які виступають категорично проти вакцин, є вкрай небезпечними не лише для себе і своїх близьких, а й для всієї країни.

На думку Комісаренка, ефективно протистояти вірусу можна лише в разі, якщо більшість людей буде нечутливою до його дії. Для цього в них повинен виробитися активний імунітет.

"Але це залежатиме щонайменше від двох факторів: стану імунітету людини і якості вакцини. Я дуже сподіваюся, що в України будуть високоякісні вакцини", – пояснив академік.

Він наголосив, що вакцинація 20 мільйонів осіб, як передбачає план МОЗ, – це замало, але краще, ніж 4 або 8 мільйонів.

Учений також зауважив, що провести масову імунізацію треба якомога швидше.

"Я переконаний, що два або півтора року – занадто довго. Треба докласти максимум зусиль для більш повної – 30-35 мільйонів громадян України – і своєчасної вакцинації, завершити її до кінця 2021 року", – сказав учений.

Він також зазначив, що складно передбачити, як довго вакцина захищатиме організм людини від коронавірусу. Але вона точно забезпечить сильніший імунітет за перенесене захворювання.

"Узагалі, вважається, що чим тяжчим був перебіг захворювання, тим потужнішим буде в людини імунітет після одужання, бо найбільша стимуляція імунної системи була під час тяжкого захворювання. А в тих, хто переніс COVID-19 дуже легко, можливо, імунна відповідь буде слабшою", – уточнив біохімік.

Він порадив робити щеплення всім: і тим, хто переніс захворювання, і тим, хто не був інфікований.

"Єдине – що насамперед треба все ж імунізувати тих людей, які ще не хворіли. Тому що ті, хто перехворів, можуть ще мати певний імунітет, і вони можуть ще трохи почекати, поки будуть імунізовані інші", – сказав Комісаренко.

Як писав OBOZREVATEL, оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від коронавірусу. Першими в країні щеплення отримають люди з високим ризиком зараження COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією.

Головний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко заявив, що кількість доз безплатної вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX, яку повинна отримати Україна, може збільшитися вдвічі – з 8 до 16 мільйонів.