Байден виступив з екстреним зверненням до нації, а Трамп – до протестувальників. Відео
Обраний президент США Джо Байден, а після нього – чинний американський глава Дональд Трамп виступили з екстреними повідомленнями на тлі штурму будівлі Конгресу, а також насильства, яке відбулося там.
Байден заявив, що демократія США знаходиться під безпрецедентним нападом. Його промову транслювали американські телеканали (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Політик також закликав Трампа публічно виступити на телебаченні й зажадати від своїх прихильників припинити "облогу" Капітолію.
Демократ засудив прихильників Трампа, які пішли на штурм державної будівлі. За його словами, це "межує із заколотом і має негайно припинитися".
"Президенте Трампе, ваш хід. Боже, благослови Америку і захисти всіх, хто намагається відновити порядок у Капітолії", – закінчив своє звернення політик.
President-elect Biden: "At this hour our democracy is under unprecedented assault, unlike anything we've seen in modern times" pic.twitter.com/RTQ43h8ZLO— BNO News (@BNONews) January 6, 2021
Практично одночасно Трамп звернувся до своїх прихильників, закликавши їх перестати штурмувати Капітолій і розійтися.
January 6, 2021
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 січня Конгрес США зібрався, щоб підрахувати голоси вибірників і остаточно затвердити результати президентських виборів, на яких переміг Байден. Трамп заявив, що не має наміру визнавати поразку.
Прихильники Трампа організували масові протести, а також штурмували і прорвалися в будівлю Конгресу.
Протестувальники влаштували сутички з поліцейськими, але проти них також застосували насильство. Попередньо, загинула одна особа, ще кілька отримали поранення.