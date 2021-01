Байден виступив з екстреним зверненням до нації, а Трамп – до протестувальників. Відео

Обраний президент США Джо Байден, а після нього – чинний американський глава Дональд Трамп виступили з екстреними повідомленнями на тлі штурму будівлі Конгресу, а також насильства, яке відбулося там.

Байден заявив, що демократія США знаходиться під безпрецедентним нападом. Його промову транслювали американські телеканали (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Політик також закликав Трампа публічно виступити на телебаченні й зажадати від своїх прихильників припинити "облогу" Капітолію.

Демократ засудив прихильників Трампа, які пішли на штурм державної будівлі. За його словами, це "межує із заколотом і має негайно припинитися".

"Президенте Трампе, ваш хід. Боже, благослови Америку і захисти всіх, хто намагається відновити порядок у Капітолії", – закінчив своє звернення політик.

President-elect Biden: "At this hour our democracy is under unprecedented assault, unlike anything we've seen in modern times" pic.twitter.com/RTQ43h8ZLO