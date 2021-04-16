Байден зробив заяву про Росію: я міг би зайти далі з санкціями

Президент США Джо Байден заявив, що міг би зайти ще далі з санкціями проти Росії, але він прагне, щоб американці і росіяни жили в мирі один з одним.

Про це глава держави сказав у своєму виступі 15 квітня, присвяченому темі введення обмежувальних заходів щодо низки російських громадян і компаній. Трансляцію вів телеканал Fox News в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коротко про головне з заяви Байдена:

він прагне миру і зараз настав час для деескалації відносин з РФ, але змушений діяти у відповідь на загрозу;

військова активність російської армії біля кордонів України викликає побоювання;

представники двох країн обговорюють можливість зустрічі глав держав;

США розглядають можливість введення санкцій проти "Північного потоку-2";

якщо Москва продовжить в тому ж дусі, він готовий на подальші заходи.

Так, глава держави висловив переконання, що і росіяни, і американці цінують мирне життя. Водночас він зазначив, що не може залишити без відповіді спроби втручання у вибори, про що він попереджав російського президента Володимира Путіна. За словами президента, він говорив з лідером РФ з повагою і відверто.

"Я чітко зазначив: коли ми будемо знати, хто винен у втручанні – ми вживатимемо заходів. Я заявив Путіну, що ми пропорційно відповімо на неналежні дії Росії. Я б міг зайти далі з санкціями, але не хочу цього", – сказав Байден.

Також президент пояснив, що готовий ухвалювати подальші заходи, якщо Росія продовжить заважати американській демократії. Це ж стосується і дій проти партнерів США.

Байден підкреслив, що запропонував Путіну зустрітися влітку в Європі. Наразі представники двох країн обговорюють можливість такої зустрічі.

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