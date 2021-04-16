Байден відповів, чому не ввів нові санкції проти "Північного потоку-2". Відео

Президент США Джо Байден заявив, що є противником будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" ще з часів, коли він не вступив на свою посаду. Питання введення санкцій проти проєкту він назвав "дуже складним".

Цей момент американський глава прокоментував після виступу в Білому домі щодо нових санкцій, спрямованих проти РФ. Трансляцію події з перекладом російською в четвер, 15 квітня, вів YouTube-канал "Голос Америки" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Один із журналістів у кінці промови президента запитав про санкції проти російського газопроводу.

"Це складне питання. Воно впливає на наших союзників в Європі. Я являюсь опонентом "Північного потоку-2" протягом тривалого часу: і до того, як я став президентом, і навіть коли я виконував функції віцепрезидента", – відповів Байден.

Він ще раз повторив, що це питання "дуже серйозне", а також додав, що його адміністрація "займається цим". Після цього глава Сполучених Штатів покинув зал.

Пропонуємо подивитися фрагмент виступу американського лідера:

Нагадаємо, президент Байден заявив, що США ввели нові санкції проти Росії через окупацію українського Криму та втручання в американські вибори. Америка також стурбована нарощуванням військової присутності РФ на кордоні з Україною.

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