Судно Ever Given впервые сдвинули с места: как "спасают" Суэцкий канал

Дарья Дурова Видео 22:26, 27.03.2021

Севший на мель контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, через четыре дня операции впервые удалось сдвинуть с места.

Предлагаем посмотреть видео того, как проходит операция по разблокированию одного из самых загруженных водных путей в мире.

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