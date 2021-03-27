Застрявший в Суэцком канале танкер впервые сдвинули с места. Видео

Контейнеровоз Ever Given, который утром 23 марта сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, через четыре дня операции впервые удалось сдвинуть с места.

Об этом сообщила газета The Jerusalem Post, ссылаясь на источники в Египте. По данным издания, судно немного отодвинули от берега вечером 26 марта. Добавим, что о первом успехе операции со ссылкой на источник в управлении канала написало также российское агенство ТАСС.

Известно, что вокруг контейнеровоза начали углублять дно и вывезли около 20 тысяч тонн песка. Сдвинуть удалось застрявшую в песке носовую часть судна.

В концерне Boskalis, чья компания SMIT занимается высвобождением Ever Given, рассчитывают, что судно сможет открыть проход через Суэцкий канал в начале следующей недели.

Как передает Bloomberg, из-за ЧП заблокированными оказались по меньшей мере 14 судов, предназначенных для перевозки животных, хотя некоторые из них могут быть пустыми.

Издание со ссылкой на источник заявило, что около 92 тысяч овец, которых перевозили в Иорданию, оказались в ловушке на корабле. Запаса корма для них хватит, предварительно, на 2-3 дня.

Ever Given длиной 400 метров врезался по диагонали в южную часть канала из-за сильных ветров, остановив глобальное судоходство одним из самых загруженных водных путей в мире.

Судно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Оно принадлежит тайваньской транспортной компании Evergreen Marine.

Кадры со спутника с застрявшим судном:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: