Судно Ever Given вперше зрушили з місця: як "рятують" Суецький канал

Дар'я Дурова Відео 22:26, 27.03.2021

Сівший на мілину контейнеровоз Ever Given, який заблокував Суецький канал, через чотири дні операції вперше вдалося зрушити з місця.

Пропонуємо переглянути відео того, як проходить операція з розблокування одного з найбільш завантажених водних шляхів у світі.

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