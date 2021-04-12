В Славянске на заседание горсовета принесли российский флаг

София Закревская Видео 21:44, 12.04.2021 Обновлено: 21:56, 12.04.2021

В Славянске Донецкой области в понедельник, 12 апреля, во время сессии городского совета в зал заседаний вместе с украинским флагом внесли флаг России. Это произошло в годовщину оккупации города пророссийскими наемниками.

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