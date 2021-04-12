У Слов'янську на засідання міськради принесли російський прапор

Софія Закревська Відео 21:44, 12.04.2021 Оновлено: 21:56, 12.04.2021

У Слов'янську Донецької області в понеділок, 12 квітня, під час сесії міської ради до зали засідань разом із українським прапором внесли прапор Росії. Це сталося в річницю окупації міста проросійськими найманцями.

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