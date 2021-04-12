В Славянске в годовщину оккупации в горсовет принесли флаг РФ. Видео

В Славянске Донецкой области в понедельник, 12 апреля, во время сессии городского совета в зал заседаний вместе с украинским флагом внесли флаг России.

Это произошло прямо во время выступления депутата от ОПЗЖ Анастасии Петренко. По данным местного издания "6262.com.ua", флаги принес активист по имени Василий Хоменко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мотив такого поступка мужчины остался неизвестен, так как слово ему не дали, а флаг страны-агрессора быстро вынесли из зала сотрудники полиции.

Отметим, что этот инцидент произошел в седьмую годовщину со дня оккупации Славянска пророссийскими наемниками. Изначально они захватили городской отдел МВД, а также здание СБУ. Город находился под контролем оккупантов 84 дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский фильм "Славянск. Начало войны" признан лучшей документальной лентой 2019 года в экспертном рейтинге телепремии "Снято в Украине".