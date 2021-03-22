Рекордные дожди и наводнение затапливают Австралию

Obozrevatel Видео 11:45, 22.03.2021 Обновлено: 16:56, 22.03.2021

Уровень реки Непиан в Пенрит на западной окраине Сиднея достиг пика 21 марта и это новый рекорд с 1961 года.

Год назад огромные участки Нового Южного Уэльса сгорели во время беспрецедентного пожара, который охватил большую часть штата. Ожидается, что сильные дожди будут идти в течение следующих 36-48 часов.

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