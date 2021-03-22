Рекордні дощі та повінь затоплюють Австралію

Obozrevatel Відео 11:45, 22.03.2021 Оновлено: 16:56, 22.03.2021

Рівень річки Непіан у Пенріті на західній околиці Сіднея досяг піку 21 березня, і це новий рекорд із 1961 року.

Рік тому величезні ділянки Нового Південного Уельсу згоріли під час безпрецедентної пожежі, яка охопила більшу частину штату. Очікується, що сильні дощі будуть йти протягом наступних 36-48 годин.

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