В МВД показали доказательства хулиганства одного из подозреваемых в погроме на Банковой

Марина Лисничук Видео 09:41, 21.03.2021 Обновлено: 10:59, 21.03.2021

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал видео с доказательствами вандализма гражданина, который бил стекла на дверях Офиса президента во время акции 20 марта на поддержку Сергея Стерненка. Мужчину задержали в тот же вечер, ему уже предъявлено обвинение в хулиганстве. Подробнее читайте здесь.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Украина открыла производство против 23 российских артистов, выступавших в Крыму

Путин начал резко "сдуваться"

Украинец отправил непобедимого боксера в убийственный нокаут на 2-й минуте боя. Видео

Украина открыла дело против 23 артистов из России: появились подробности

Беринчик нокаутом защитил чемпионский титул. Видео