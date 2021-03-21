У МВС показали докази хуліганства одного з підозрюваних у погромі на Банковій

Марина Ліснічук Відео 09:41, 21.03.2021 Оновлено: 10:59, 21.03.2021

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав відео із доказами вандалізму громадянина, який бив шибки на дверях Офісу президента під час акції 20 березня на підтримку Сергія Стерненка. Чоловіка затримали того ж вечора, йому вже висунуто звинувачення у хуліганстві. Детальніше читайте тут.

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