Квартира в ипотеку под 2,5% годовых, низкие цены и уйма возможностей. Интервью с украинцем, который живет в Варшаве

Украинский фотохудожник Зорий Файн, в объективе которого побывали едва ли не все самые известные украинские политики (в числе которых Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Олег Ляшко и другие), уже два с половиной года живет и работает в Варшаве.

OBOZREVATEL поинтересовался у Зория, как живется в Польше нашим соотечественникам, почему так много украинцев хотят выехать в соседнюю страну на заработки, дорого ли снимать жилье польской столице, действительно ли в Евросоюзе – проще и как на самом деле поляки относятся к гражданам нашей страны.

– Ни у меня, ни у жены не было таких планов, что вот, мы уезжаем в Польшу навсегда, – признается Зорий. – Свою студию в Виннице я просто закрыл на ключ, не продавал и не сдавал. Точно так же с квартирой. Но теперь затрудняюсь сказать, когда именно мы вернемся, потому что в Варшаве нам понравилось. Что называется, прижились. Может, это непатриотично звучит...

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– ...но мы говорим об этом не чтобы дать понять, как в Польше хорошо, а у нас плохо, а чтобы у нас со временем стало еще лучше, правда же?

– Разумеется. Чтобы сравнить и взять от соседей для себя то, чего у нас пока нет.

Так вот, в Польше у меня с головы слез весь этот ком проблем и неврозов, который давил мне на голову на Родине. Безысходность, бесправность, безнадега – как угодно называй. Когда включаешь телевизор – и тебе сразу же в уши вливается сплошная беда: там убили, там изнасиловали, там ДТП и никто не наказан, а там политики просто цинично лгут, глядя в глаза...

Я последние годы в Украине жил вообще без телевизора, вспоминая, как в детстве нам говорили: "Смотрите, это семья верующих, у них даже телевизора нет!". И мы были в ужасе: как это, разве так бывает, что у людей нет телевизора?! В итоге я сам уже жил, как те верующие. Ну, невыносимо! Не включал новости, потому что это нельзя смотреть и слушать. А тут включаю и спокойно смотрю – безнадеги нет.

– Как вообще появилась эта идея – сменить Винницу на Варшаву?

– Моя жена, Оксана, работает в IT-сфере, и ее пригласили сюда на работу. Честно говоря, мы о Польше никогда не думали. У меня брат живет в Штутгарте, и мы думали так: если и ехать куда-то, то к родным в Германию. Учили немецкий язык в Гете-институте, получили сертификаты... Но подвернулась Варшава, и мы решили: а почему нет? Надо попробовать!

– Но тебе-то с нуля пришлось начинать...

– ...и что? Я легкий на подъем, мне везде комфортно, поэтому собраться и уехать не было такой большой проблемой. Очень горжусь тем, что Оксана – востребованный в Европе специалист, и, конечно, отнимать у нее такую возможность для реализации из-за того, что мне там что-то с нуля начинать, никогда не стал бы. Фирма, пригласившая Оксану, сняла нам апартаменты – в центре, в том районе, где знаменитые варшавские небоскребы, – пока мы не обустроимся (дальше мы уже за свои деньги жилье снимали). И впоследствии нам предложили-таки Германию, Мюнхен, но мы отказались.

– Почему?

– Потому что немцы, на мой взгляд, слишком упорядоченные, прагматичные, люди регламента. А поляки по менталитету ближе к нам. Но при этом у них правовое государство. Приведу пример. Мы дочку, Аню, первые полгода не забирали: она жила в Виннице с дедушкой и бабушкой. А потом, разумеется, забрали – и встал вопрос о садике, потому что три года было ребенку. Но в государственных садиках нашего района не нашлось места.

Вечером я сел, написал письмо бурмистру – главе райадминистрации: так, мол, и так, нас сюда пригласили на работу, мы платим налоги размером с хорошую зарплату, моя супруга трудится в IT, я снимаю образовательные фильмы, кроме того, я заслуженный деятель искусств Украины, фотограф, журналист, писатель, мои книги есть даже в мемориале "Яд- Вашем" в Иерусалиме и библиотеке Конгресса США. Мы настроены работать и приносить вашему государству пользу, но поскольку ребенок не может ходить в детсад, как мы это будем делать? И, чтобы ты понимала, уже утром следующего дня мне на имэйл пришел ответ: уважаемый пан Файн, бурмистр лично займется вашим вопросом. И место в садике нашлось!

История повторилась и когда мы переезжали в другой район: снова не было мест в государственном садике. И вновь я пишу письмо. Приходит ответ: мол, место для вашей дочери есть в частном. "Нет, – говорю, – вы не поняли. В частный я и сам, без вашей помощи, могу ее устроить". А мне: "Да нет, это вы не поняли. Ваш ребенок будет ходить в частный детсад, но платить за нее будет государство".

– Потрясающе!

– Скажи, пожалуйста, у нас бы решился этот вопрос таким образом? Да ни в жизнь. Думаю, мне никто не стал бы отвечать, а если бы ответили, то что-то в духе "ваш ребенок – ваши проблемы". А тут – да, есть бюрократия и волокита, как везде, но можно найти хоть какую-то управу. Можно рассчитывать на то, что если ты отстаиваешь свои права, тебе пойдут навстречу.

С медициной то же самое. Два с половиной года я стоял в очереди на плановую диагностику, платил страховку, всё, как положено. Приходит ответ: извините, на вас кончились деньги. Обратился в Минздрав, к руководству клиники, к уполномоченному по правам пациентов – и мне звонят: простите, что так получилось, не примете ли вы в качестве извинения то, что мы проведем вам это обследование?

– Какие-то удивительные вещи рассказываешь...

– ...ну, может, кто-то прочтет, от кого зависят перемены в нашей стране.

Ты хочешь знать, чем от нас отличается Польша. В Польше не посылают людей на три буквы, а пытаются решить вопрос – вот основное отличие. Даже если ты не гражданин этой страны.

– Но вы же с Оксаной как-то отличаетесь от наших заробитчан, которые работают на заводах и фабриках?

– С точки зрения документов – практически нет. И у них, и у нас – карта временного пребывания. Разница в том, что у Оксаны – так называемая голубая карта Евросоюза, а это значит, что ни она, ни работающие члены ее семьи не привязаны к месту работы. Если ты уволился, ты идешь и устраиваешься в другое место. У заробитчан карта сделана под работодателя. Уходишь от него – езжай обратно в Украину, ищи через агентство или знакомых новое место и по новой оформляй документы. У нас – что-то типа гринкарты в США, с доступом к рынку труда.

– Снимать жилье в Варшаве – дорого?

– Это да. Аренда сумасшедшая, мы платили три тысячи злотых (почти 20 тысяч грн) за двухкомнатную квартиру в месяц, поэтому взяли ипотеку.

– То есть купить жилье выгоднее, чем снимать?

– Именно! Теперь у нас трехкомнатная квартира в хорошем районе. Оформить ипотеку может каждый, главное – чтобы был трудовой договор на неограниченный срок и зарплата, которая позволяет покрывать расходы по ипотеке. Наша знакомая, не айтишница, простая продавщица в магазине, тоже оформила – да, на двушку, и район попроще, но смогла позволить себе жилье. Даже при том, что ее муж работает дистанционно на украинскую фирму, то есть в Польше считается безработным.

Ипотеку рассчитывают так: если вас в семье трое, у вас должно быть по тысяче злотых на человека, это минимум. В месяц. На жизнь. А все, что свыше, уже дает возможность платить за жилье.

Дают ипотеку на 30 лет, нам дали на 28 – до моего 75-летия. И процентная ставка состоит из маржи банка и того, что забирает себе государство. Соответственно, это 2,3% плюс 1,72. Получается 4,02%. Но в связи с карантинными ограничениями, кризисом, с тем, что многие сидели без работы, государство решило пойти навстречу людям – снизило свою долю с 1,72 до 0,21%. Первый взнос у нас был небольшой – 10%. Был бы больше – процентная ставка была бы меньше.

– А так два с половиной процента выходит?

– Если быть точным, то 2,51. Мы живем в своей квартире – и платим за свое жилье. В Польше новостройки продают готовыми: дорогая дверь, окна, которые не надо менять, ведь они тоже не из самого дешевого, что было, полностью готовый балкон... Санузел сделал, ламинат положил – заезжай и живи. Даже стены можно не трогать! Не надо, как у нас, вкладывать в квартиру после покупки еще столько же, чтобы ее можно было назвать жильем.

70 квадратов плюс паркоместо, коморка – подсобное помещение, как отдельная маленькая квартирка. И платим мы за это 2500 злотых (16 с половиной тысяч грн) в месяц. Купить квартиру сразу, без кредита, мы бы не смогли – это где-то 115–120 тысяч евро.

Очень многие берут ипотеку. Когда меня спрашивают, как на поляков повлиял коронакризис, я говорю: ну, раньше по три-четыре ипотеки на одном человеке было, а сейчас две. На рынке труда тоже никто не толкается локтями: экономика стремительно развивается, работы очень много. Как для квалифицированных работников, так и просто для рабочих рук. Было бы желание.

– Сколько зарабатывают в Польше – в среднем?

– Смотря кто. Минимальная зарплата – 2800 злотых (18 с половиной тысяч грн). Это брутто, а нетто, то есть на руки, 2061 злотый (13 тысяч 660 грн). Большинство наших заробитчан получают 3500–4000 (23–26 с половиной тысяч грн). Строители – тысяч пять (около 33 тысяч грн). Врачи тоже от пяти тысяч. Те, кто работает на скорой помощи, – больше, 15–20 тысяч злотых (до 133 тысяч грн). Айтишники хотят тысяч 30, но чаще всего 30 им не платят, а тысяч 10–20 (66–133 тысячи грн). Но это очень хорошие зарплаты.

– На питание много тратите?

– Нет! Вот если аренда жилья в Варшаве – это баснословно дорого, то продукты – баснословно дешево. У нас на еду уходит 500 злотых в месяц (3300 грн) – на семью. И это при том, что мы не особо экономим и не сидим на самых дешевых продуктах, покупаем и говядину, и красную рыбу... Говядина, на наши деньги, 100 гривен за килограмм. Свинина, вырезка, – 56 гривен. Окорочка куриные – 14–17 гривен. Яблоки – 21–30 гривен, картошка дешевая, идеальная, даже мытая... В основном закупками занимаюсь я, поэтому уже знаю, где что лучше брать. Чаще всего затариваюсь в Biedronka, это самая известная сеть супермаркетов, и в Makro (аналог нашего Metro).

– За коммуслуги дорого платить?

– Они немного дороже, чем у нас, но дешевле, чем в Германии.

– При зарплатах, которые выше, чем у нас...

– Ну, если тут у людей зарплата 18–20 тысяч гривен, то о чем речь?

– Украинцев охотно берут на работу?

– Очень. Потому что украинцы трудолюбивые, покладистые и украинец пойдет работать туда, куда поляк может и не пойти.

– Дискриминации нет? В новостях то и дело сообщают: то побили украинца в Польше, то оскорбили, поиздевались...

– Я тебе так скажу: быдла хватает везде. В любой стране. В той же Англии не все джентльмены. Но с дискриминацией я лично не сталкивался. Ни разу меня не оскорбил никто – ни за то, что я гражданин Украины, ни за то, что еврей. В кипе хожу в еврейские праздники по улицам Варшавы – и все нормально.

– Вы язык уже знали немного, когда выезжали?

– Абсолютно нет. Учили здесь. Оксане курсы оплатил работодатель, я учился за свой счет, а потом нашел грант на обучение. У дочки вообще нет проблем, очень легко общается с детьми в пшедшколе (это садик так называется), всё равно что тумблер переключить.

Нам поначалу было сложно, хоть польский – это славянский язык. Очень выручил... суржик. Если говоришь смесью русского и украинского, поляк тебя быстрее поймет, чем если только на украинском или только по-русски.

А как они любят, когда иностранец по-польски говорит! Особенно если скажешь: "Извините, я изучаю польский язык, но изъясняюсь еще недостаточно хорошо". Всё, поляки тебе за внимание к их языку готовы всю душеньку отдать! В этом плане они большие молодцы: ценят свое и поддерживают свое.

В Варшаве очень много крафтовых магазинчиков, шоу-румов местных, польских, дизайнеров – и на все это есть спрос, хотя вещи мировых брендов можно купить очень дешево. Даже мои родственники из Израиля приезжают к нам на шопинг.

– Серьезно? Так дешево?

– Полно аутлетов, и цены гораздо ниже, чем в Киеве. Простой пример, недавний. Приехал тесть из Винницы, и мы: я, он и Оксана – купили себе в фирменном магазине Adidas спортивные костюмы. По 560 гривен каждый. Мы же спортивная семья, жена постоянно участвует в марафонах, вместе катаемся на велосипедах, путешествуем... Словом, сколько где спортивные костюмы стоят, можем судить. Распродажи в Варшаве постоянно: то конец сезона, то праздники... Для шопинга этот город – самое то.

– Как поляки одеваются? Модничают или не заморачиваются над своим внешним видом?

– Нет, поляки как раз стильные и за своим внешним видом следят. Иногда, глядя на количество барбершопов, мне кажется, что мужчины следят даже больше, чем женщины... Одеваются в Варшаве не так вызывающе и кричаще, как в Украине, но дороже и со вкусом.

– То есть леопардовые лосины и кислотные вещи – это не про поляков?

– Ну, по крайней мере, на работу в офис в этом никто не ходит. Стильно, уместно, однако не броско.

– А что насчет ресторанов, кафе? Как тебе, вообще, местная кухня?

– Ой, боюсь обидеть польских друзей, но скажу честно: никак. Не мое. Суп-журек, с колбасой, слишком жирный, pierogi, похожие на наши вареники, до вареников недотягивают: тесто грубое, начинкой может быть что угодно, вплоть до гречневой каши... Мы облюбовали тайские, вьетнамские заведения и сеть SushiSushi, которую в Варшаве открыли... украинцы. Набор отличных суши стоит 50–60 злотых (около 300–400 грн), и наборы большие: от 800 граммов до двух с половиной кило.

Очень часто, кстати, встречаются мне наши соотечественники, которые в Польше делают бизнес, потому что там есть для этого условия. До определенной суммы прибыли ты перед государством не отчитываешься. Оно тебя не трогает и не прессует – пробуй, делай! Получилось – тогда плати налоги.

– В сентябре Польша открылась для украинцев, хоть и не для всех: надо переболеть ковидом либо быть вакцинированным, есть ряд ограничений... Как там вообще обстоит ситуация с коронавирусом?

– Без особых истерик. В магазинах все в масках, школьники учились дистанционно, а вот садик не работал всего два месяца. У одного из сотрудников нашли коронавирус – так детей из нашего детсада распределили по другим садикам, а педагогов отправили на карантин. Было, конечно, такое, что кафе, рестораны, магазины закрылись и предприниматели выходили протестовать, но это прошло довольно мягко. На улицы, кстати, выходить не запрещали даже в жесткий локдаун.

– Вы, я знаю, любите путешествовать всей семьей: ты постоянно выкладываешь невероятные фото то из одного уголка Польши, то из другого...

– ...да, дочке уже пять, мы берем ее с собой, и некоторые снимки делала именно она.

– У украинцев Польша почему-то ассоциируется с заработками, а не с туризмом, хотя там множество красивых мест, и в одной из недавних публикаций OBOZREVATEL об этом рассказывал. Назови, пожалуйста, свою топ-пятерку – что бы ты посоветовал посмотреть в Польше и ее столице?

– Начну с Варшавы, хотя не уверен, что "впишусь" в пятерку, так много здесь интересного. Ну, во-первых, исторический центр – очень красивый, хоть и восстановленный после Второй мировой войны. Набережная Вислы – с кафешками, мороженым, с красивыми видами... Обязательно погуляйте либо покатайтесь на велосипеде. Королевский парк Лазенки – наше любимое место. Национальный музей – там потрясающие коллекции средневекового искусства и старых мастеров, великолепная галерея польских художников, выставка польского дизайна... По понедельникам закрыт, а вот вторник, если не ошибаюсь, бесплатный день. Во всех музеях Варшавы есть бесплатные дни – информацию об этом легко найти в интернете.

Тем, кому близка и интересна еврейская тема, посоветую музей POLIN, который открылся в 2013-м году, а уже в 2016-м был признан лучшим в Европе. Это музей истории польских евреев, и там как само здание потрясающее, один из лучших образцов современной архитектуры, так и экспозиции.

Ну и Центр науки "Коперник", разумеется, особенно если путешествуете с детьми. Роботы, опыты, тайны природы, основы инженерии, планетарий... Интересно всем, не только ровесникам моей Анечки – вспоминаю, как увлеченно Оксана и мой сын Максим, уже взрослый, который к нам в гости приезжал, играли в интеллектуальный футбол, двигая мяч силой мысли. Это что-то нереальное! Но билеты лучше брать заранее, на сайте, потому что их может не быть. Поляки приезжают из всех уголков страны, и я видел, как на входе стоят и просто плачут: "Мы встали в четыре утра, чтобы к вам приехать, как это – нет билетов?".

А помимо Варшавы – ну, в Польше точно есть что посмотреть. Навскидку буду называть – что мне больше всего запомнилось. Во-первых, замки. Мы почему-то привыкли, что замки – это Чехия, Германия (Бавария, Рейн-Вестфалия), но и в Польше их под сотню! Один Мальборк, крепость тевтонских рыцарей, чего стоит – если будете в Гданське, обязательно заедьте. А еще Ксёнж потрясающий – на границе с Чехией.

Во-вторых, есть городок Конин – недалеко от него расположена самая большая в Польше церковь, Базилика Пресвятой Богородицы Лихеньской. Это место паломничества всех поляков, его стоит увидеть.

Балтийское побережье: Гданьск, Гдыня, Сопот... Это как Юрмала, только в Польше: море, сосны, морской воздух, кафешки, где жарят свежую рыбу... Самая любимая рыба – треска, и там ее великолепно готовят.

Закопане. Даже если вы не лыжник (потому что я не лыжник как раз), просто поднимитесь на фуникулере: потрясающие виды! Ну и Мазуры – это живописный регион Польши, который называют краем тысячи озер. Вот туда мы еще не доехали, только в планах. Но места очень красивые, будет что поснимать.

– Ездить, кстати, дорого – по Польше?

– Для путешественников дам два лайфхака, о которых не все знают. Первый: если у вас есть карта поляка (чего у нас, кстати, нет с Оксаной), то у вас есть и 37-процентная скидка на все железнодорожное сообщение. Даже если вы никогда не жили в Польше! И второй лайфхак: билет выходного дня. Можно купить билет на поезд, который будет действителен с вечера пятницы по утро понедельника, – и ездить по нему, изучать страну. Второй класс, не первый, но все равно польские поезда комфортнее "Укрзалізниці". Хотя первый тоже можно, но чуть дороже и надо заранее бронировать. Дети путешествуют бесплатно, а маме еще и скидка.

Мы как поездами ездим, так и на машине – опережу тебя с вопросом про газ и бензин. Газ – около 20 грн, бензин – около 40 грн. Как видишь, газ дешевле, чем в Украине, бензин – дороже, но не сказал бы, что значительно.

– Скажи честно: возвращаться в Украину вы планируете?

– Давай так отвечу: эмигрантами себя мы не считаем. Но когда говорим "у нас дома", "к нам домой", все чаще подразумеваем варшавскую квартиру. И это как раз не наша проблема – что жизнь одна и хочется прожить ее там, где проще и удобнее. Это проблема тех, кто страной руководит, – что украинским гражданам удобнее не дома. И когда люди при власти говорят: "Мы вернем заробитчан домой!" – я недопонимаю, чем они при этом думают и как собираются возвращать. На зарплаты в три, пять тысяч гривен? На коммуналку неподъемную? На так называемую медицину бесплатную, которой нет? О пенсиях я вообще молчу: людям страшно доживать до пенсии, старости боятся, потому что в большинстве случаев она нищая.

У любого спроси: "Ты хочешь жить в своей стране или в чужой?" – конечно, скажет "в своей". Но так жить ведь, а не выживать...