Лишился мечты. Россиянина развернули в аэропорту Стамбула на полпути в Мексику на концерт Мадонны

Россиянин не смог попасть на концерт культовой певицы Мадонны в Мексике из-за знаменитого красного загранпаспорта. Перед самым входом в самолет сотрудница авиакомпании отказала в посадке санктпетербуржцу Глебу и, по его словам, еще семи его согражданам.

Как сообщают росСМИ, мужчина должен был лететь в город Канкун из Санкт-Петербурга с пересадкой в Стамбуле, в столице Турции, где якобы состоялся "дискриминационный спич", хотя, по словам самого "пострадавшего", работница спокойно отказалась брать россиян на борт.

"Я летел в Мексику через Турцию. В транзитной зоне на пересадке, уже перед входом, где гейт, представители турецкой авиакомпании просто встали и, увидев у меня российский загранпаспорт, отказались пропускать уже во вход в самолет. То есть это даже не регистрация, не паспортный контроль. Это просто сотрудники стоят при входе в самолет", – пожаловался он.

Что интересно, пропагандистское медиа утверждает, что женщина якобы "швырнула" документы в нежелательных пассажиров, но сам мужчина отмечает, что она только сложила паспорта "в одну стопку" и отказала в предоставлении услуг.

"У меня была пачка документов, а сверху несколько загранпаспортов российских. Она даже не посмотрела документы – взяла российские паспорта у меня и еще у человека с российским паспортом, в одну стопку положила и сказала: "Вы дальше не летите", – рассказал россиянин.

Среди других "пострадавших", как указывает росСМИ, были еще две девушки, к которым якобы придрались всего лишь из-за красного загранпаспорта.

"Парень говорит, еще одну девушку развернули "из-за маленькой истории путешествий", хотя у нее были вклеены британская виза и шенген. Другая пассажирка ехала в страну для воссоединения с семьей, но ей сказали, что может даже не искать и не показывать нужные документы – сразу бан. Остальных, мол, встречали со словами: "А, еще один русский" – и перечеркивали посадочные талоны", – написало медиа о якобы дискриминации россиян.

Как сообщает СМИ, петербуржец Глеб выбросил на ветер почти 450 тыс. рублей (190 тыс. грн, или 4500 евро), но самым ужасным якобы стало то, что он "потерял мечту".

Ранее OBOZ.UA писал, что россиянин устроил дебош на улицах Пхукета, популярного курорта Таиланда. Он снес машиной целых семь столбов электропередачи, из-за чего без света и связи осталось несколько кварталов.

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