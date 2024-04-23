Кандидатка на премию Дарвина: в Румынии медведь набросился на туристку, которая хотела сделать с ним селфи. Видео

В Румынии британская туристка, имя которой не называют, чуть не осталась без руки из-за любви к фотографированию диких животных, а именно – медведя. Инцидент закончился ранением, которое не угрожает жизни 72-летней женщины.

Во время госпитализации она рассказала журналистам, что "просто хотела сделать фото" подошедшего к авто дикого хищника. Ролик с жительницей Шотландии появился на YouTube.

Потенциальная кандидатка на премию Дарвина – награду, присуждаемую лицам, которые самым нелепым образом погибли или травмировались – 22 апреля ехала по горной дороге Transfăgărăşan в округе Арджеш. Заметив двух медведей, она попросила спутника остановить автомобиль.

Бесстрашная женщина приспустила стекло и вытянула руку. Однако звери были настроены недружелюбно, и один из них напал на путешественницу.

Водитель резко тронулся с места, открываясь от диких нападающих, после чего они вызвали спасателей. На место приехали жандармы и медики, которые отогнали хищников и забрали женщину в ближайшую больницу.

Она была в сознании и общалась на английском языке, рассказывая, что вытащила руку с телефоном из окна, когда медведь бросился ее кромсать.

Для предупреждения населения в этом районе было выдано сообщение RO-Alert, призывающее местных жителей не контактировать с медведями и звонить спасателям, если животные приближаются к ним.

Туристам напомнили, что кормить, приближаться, гладить и фотографировать вблизи медведей, живущих в дикой природе, опасно для жизни и здоровья.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Карпатах в прошлом году произошел редкий случай. Бурый медведь попал в фотоловушку.

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