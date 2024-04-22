Российские туристы устроили хаос в больнице Пхукета: мужчина отказался платить по счетам, а женщина угрожала бейсбольной битой

На популярном курорте Пхукет, Таиланд, россияне испугали местных в больнице из-за своего нежелания оплачивать счета по лечению. В качестве поддержки агрессивный мужчина пригласил с собой женщину, которая якобы защищала его от окружения бейсбольной битой. В последнее время россияне стали чаще "показывать" свою культуру поведения и нрав местным, что заставляет людей обращаться к правоохранителям и общинам.

Как сообщает местное медиа The Phuket News, мужчина по имени Сергей Чент должен был заплатить 8380 бат (9 тыс. грн) за медицинские услуги, а его неожиданное поведение якобы должно было запугать людей. Однако в отделении полиции он всего-навсего заплатил долг и никакого наказания не понес, а, по словам руководителя больницы Вачира, где произошел инцидент, Ментави Маниэсри, это было обычное недоразумение.

Источник сообщает, что мужчина планировал бесплатно пройти лечение, не оплачивая медицинские услуги ни страховкой, ни физически. Он дважды появлялся в Вачире, где во время последнего прибытия Сергея Чента попросили уплатить долг, на что он сорвался и угрожал связями с правоохранительными органами, своим состоянием и личным влиянием.

Как впоследствии пояснила Маниэсри, россиянин "хотел испугать ее, вел себя как мафия и утверждал, что имеет много бизнеса на Пхукете и знает великих людей".

"Я просто хочу сообщить российской общине, что ее члены не должны вести себя так, как этот человек. Пожалуйста, оставайтесь на Пхукете в мире и поддерживайте хорошие отношения. Это то сообщение, которое я хочу донести", – сказала она.

Компанию агрессивному мужчине составила женщина с баскетбольной битой, которую правоохранители назвали "подругой господина Чента".

Именно в тот период на остров прибыл премьер-министр Сретта Тависин, целью визита которого было подчеркнуть важность соблюдения закона всем гражданам и туристам.

"Не дайте иностранной мафии поселиться в зоне вашей ответственности и разрушить инвестиционную привлекательность региона. Попросите местных чиновников и политиков следить за иностранцами. Не позволяйте плохо поступающим иностранцам разрушить ваш авторитет", – отмечал он об ужасном поведении россиян.

Ранее OBOZ.UA писал, что еще один россиянин устроил дебош на улицах Пхукета, популярного курорта Таиланда. Он снес машиной целых семь столбов электропередач, из-за чего без света и связи осталось несколько кварталов.

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