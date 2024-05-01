Россияне после мощных взрывов боятся ехать в Крым: путевки раздают почти за бесценок, но пляжи полупустые

После новостей о чуть ли не ежедневных взрывах в оккупированном Россией Крыму пропагандисты начали заманивать на отдых своих туристов, которые боятся стать целью очередной ракеты, сладкими скидками. Кое-где цены упали до 50%, а для определенных людей отпуск даже может быть бесплатным.

В пропагандистских медиа пишут о создании "спецпроекта", что якобы должен привлечь внимание россиян отдохнуть на уже не таких золотых берегах Крымского полуострова. Ранее пляжный сезон открывали еще в апреле, однако сейчас в море мало кто хочет искупаться.

Имеющиеся скидки якобы должны продержаться до конца мая, но неизвестно, будут ли в дальнейшем после постоянных громких взрывов в туристические города приезжать на отдых по-прежнему. Как пишут российские медиа, гостиницы и санатории снизили свои цены на 20%, а на курортах западного побережья, которое омывает Черное море, – вообще до 50%.

В частности, они "заманивают" туристов особой программой, по которой у пенсионеров будет специальный тариф отдыха, дети смогут жить бесплатно, а все посетители – отгулять свои праздники и "активно" провести отпуск. Что интересно, оккупанты настолько в отчаянии, что готовы значительно снизить цены на спа-процедуры и аниматоров.

Именно туризм является самым большим источником заработка жителей Крыма как до его оккупации, так и после. Поэтому россияне стараюсь всеми силами пополнить городские бюджеты. В частности, российские медиа пишут, что в прошлом году туры на отдых подорожали на 38%, что и может быть вызвано малым количеством туристов.

Исходя из видео, которые распространяются по сети, о состоянии крымских пляжей, сейчас они не в лучшем состоянии. На одних уже давно вместо россиян "отдыхают" оборонительные сооружения, на других уже поржавевшие беспилотники. Следует отметить, что регулярные взрывы в Крыму губительно влияют на живую природу. Довольно часто в сети можно встретить фото с дельфинами, которые уже мертвыми выбрасывают на берега.

"Эти морские животные гибнут от постоянных стрельб у входа в Севастопольскую бухту, а также из-за использования российскими военными высокочастотного радиолокационного оборудования, которое "оглушает" и "ослепляет" дельфинов", – говорится в одной из подобных новостей.

Ранее OBOZ.UA писал, что известная турецкая авиакомпания Turkish Airlines заявила, что будет снимать российских туристов с рейсов, которые будут следовать в Латинскую Америку. Всего ограничения установили шесть стран.

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