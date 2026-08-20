В какие дни выгоднее всего покупать авиабилеты: секрет опытных туристов

Опытные путешественники советуют обратить внимание на начало недели, если вы хотите приобрести авиабилеты по более выгодной цене. По данным экспертов, понедельник и вторник могут быть благоприятными днями для поиска более дешевых предложений.

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В то же время гарантировать минимальную цену в конкретный день невозможно, ведь стоимость перелетов постоянно меняется. А рассказывает всё, что нужно знать.

Когда лучше покупать авиабилеты

По информации сайта Money Saving Expert (MSE), понедельник и вторник могут быть удачным временем для бронирования авиабилетов. Авиакомпании иногда публикуют новые предложения в конце понедельника, когда количество людей, ищущих рейсы, может быть меньше.

Такие цены могут сохраняться до утра вторника. В то же время по мере приближения конца недели стоимость билетов может расти из-за увеличения спроса.

Однако эксперты отмечают, что говорить о гарантированном "самом дешёвом дне" не стоит. На цену влияют спрос, конкуренция между авиакомпаниями, экономическая ситуация и особенности бронирования конкретного рейса.

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Почему цены на билеты постоянно меняются

Отмечается, что авиакомпании используют системы динамического ценообразования. Они автоматически реагируют на спрос, сезонность, маршрут, количество бронирований и отмен.

Из-за этого стоимость одного и того же рейса может неожиданно вырасти или, наоборот, снизиться.

Среди причин, по которым цена может снизиться, эксперты называют:

низкий спрос – если места на рейс продаются медленно, авиакомпания может снизить стоимость;

отмену бронирований – после возврата билетов некоторые места могут вновь стать доступными по более низкой цене;

распродажи – перевозчики иногда запускают краткосрочные акции, особенно в периоды низкого спроса.

В то же время распространенное мнение о том, что авиакомпания повышает цену из-за того, что человек много раз искал один и тот же рейс, не имеет под собой оснований. Эксперты отмечают, что история поиска пользователя не является фактором, который напрямую определяет стоимость билета.

Как сэкономить на перелете

MSE советует путешественникам быть максимально гибкими в отношении дат и направлений. Цены могут существенно различаться в зависимости от дня недели, сезона и конкретного маршрута.

По рекомендациям экспертов, дешевле всего часто бывают перелеты во вторник и среду, тогда как во время летних каникул и рождественского периода цены обычно выше.

Также стоит воспользоваться функцией поиска по разным направлениям, если место отдыха для вас не имеет принципиального значения. Это поможет увидеть, куда можно улететь дешевле.

Еще один способ не упустить выгодное предложение – настроить уведомления об изменении цен. Акционные тарифы и так называемые ошибочные тарифы, когда система случайно показывает неправильную цену, могут исчезнуть в течение нескольких часов.

Перед покупкой эксперты советуют сравнивать предложения как минимум на двух сервисах. Среди вариантов – Kayak, Skyscanner, Momondo и Google Flights.

Иногда сэкономить можно и благодаря маршруту с пересадкой или отдельному бронированию различных участков путешествия. Однако в таком случае необходимо внимательно проверять условия пересадок и риски, связанные с отдельными билетами.

Наконец, не стоит ориентироваться только на цену, которую вы видите при первом поиске. К стоимости могут добавляться оплата багажа, выбор места и другие услуги, поэтому перед бронированием стоит сравнивать полную сумму.

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