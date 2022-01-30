В Германии ужесточили правила въезда в страну для украинцев: какие условия будут действовать

Германия ужесточила правила въезда в страну для украинцев – теперь граждане обязаны будут пройти 10-дневный карантин после пересечения границы. Украина снова оказалась в списке стран, которые в ФРГ считают государствами с высоким риском заражения коронавирусом.

Новые правила начали действовать с воскресенья, 30 января и предварительно срок их действия закончится 3 марта, сообщили на сайте Института имени Роберта Коха. Учреждение подчиняется Министерству здравоохранения Германии.

При этом, карантин можно будет закончить преждевременно – не раньше, чем на пятый день можно будет сделать тест на COVID-19. Если он покажет отрицательный результат, продолжать карантин не нужно будет. Дети в возрасте до 12 лет обязаны пройти пятидневный карантин, выйти из которого можно будет без теста на COVID-19.

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Перед тем, как посетить Германию, необходимо зарегистрироваться на сайте, где нужно заполнить бланк цифровой регистрации въезда. В нем нужно указать данные о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 и результат ПЦР-теста.

Новые правила о 10-дневном карантине не распространяются на тех украинцев, которые полностью вакцинированы от коронавируса.

В немецкий список государств высокого риска попали также Франция, Бангладеш, Афганистан, Пакистан, Сингапур, Куба, Ирак, Гватемала, Палау, Оман. Украину убрали из этого списка 9 января 2022 года – страна была в перечне с октября 2021 года. Теперь наше государство опять оказалось в нем.

Напомним: Евросоюз решил поменять подход к "коронавирусным" ограничениям на путешествия в свои страны. Уже с 1 февраля 2022 года при пересечении границ будет учитываться в первую очередь индивидуальный санитарный статус туриста, а не регион его проживания. Из этого правила существует исключение, которое касается стран с очень высоким уровнем циркулирования COVID-19.

Отметим, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом. Только за субботу, 29 января, было выявлено 24 508 новых случая. Среди инфицированных 3378 – это дети, а 444 – медработники. За сутки умерло 94 пациента с COVID-19, а 3145 человек победили болезнь.

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