Стоит ли отправляться в автобусный тур за границу: преимущества и недостатки

Среди украинских путешественников автобусные туры за рубеж обретают все большую популярность, поскольку это один из самых бюджетных способов поехать за границу. За одну поездку можно побывать по меньшей мере в трех странах и объехать десятки городов.

Но такой вид путешествий нравится не всем, поскольку дорога в автобусе выматывает и занимаем много времени. OBOZREVATEL рассказывает о преимуществах и недостатках автобусного тура за границу.

Бюджет

В отличие от путешествий самолетом, автобусный тур можно приобрести за 200-300 евро. Стоимость включает ночевку, завтрак и проезд.

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Насыщенная программа

Спланированный автобусный тур позволяет за несколько дней увидеть от 3 до 5 стран и множество интересных локаций. В течение одного отпуска можно выпить кофе в Вене, покататься на гондолах в Венеции и сфотографироваться у знаменитой Мона Лизы в Лувре.

Экскурсии

На обзорные экскурсии по городу приглашают профессиональных местных гидов. Они знают основные локации, их услуги входят в стоимость тура. Обычно экскурсоводы предлагают приобрести дополнительные платные экскурсии. При этом туристы могут отказаться от них и погулять самостоятельно.

Отсутствие очередей

Обычно на организованную группу людей заказывают билеты в музей заранее и проводят без очереди. А стоит отметить, что в самых популярных картинных галереях Европы на выходных очереди могут достигать нескольких километров.

Также такая поездка идеально подходит для тех, кто страдает аэрофобией, но мечтает увидеть Европу.

Поверхностное путешествие

Автобусный тур не понравится тем, кто хочет неспешно гулять по городу, строить свой график и проникнуться атмосферой. Организаторы путешествия автобусом идут по четкому плану, выделяют несколько часов на прогулки, еду и сон в гостинице.

Комфорт

Автобусные туры практически всегда предусматривают ночные переезды, чтобы не тратить пол дня на дорогу. Но не каждый путешественник готов спать сидя, отказаться от удобных туалетов и принятия душа, а также питаться на заправочных станциях.

Маршрут

Самые популярные направления среди украинских автобусных туров: Будапешт, Вена, Краков, Прага и Венеция. Если вы планируете не первую заграничную поездку на автобусе, учтите, что обычно маршрут повторяется и вы все равно остановитесь в городах по пути. Например, почти каждый тур предусматривает остановку в Будапеште.

Пробки

Тяжелая преграда во время автобусного тура – пересечь границу. Особенно в период пандемии, когда всем туристам без исключения нужно показать ПЦР-тест или же справку о вакцинации. Путешественники иногда проводят до восьми часов на таможне. Ночью это слишком утомительно, ведь у кого-то из пассажиров могут возникнуть проблемы с документами или может образоваться пробка. Если очередь затягивается надолго, теряется время на экскурсии.

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