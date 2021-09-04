Как съездить в Будапешт за 5 тысяч гривен. Рассказываем о лайфхаках экономного, но яркого путешествия

Как только Венгрия вновь открылась для украинцев, турагентства стали наперебой предлагать "уикенд в Будапеште" – дешевые (от 45 евро) автобусные туры, с двумя ночными переездами и программами, написанными как под копирку. После ночи в автобусе – пару часов в термальных купальнях Сечени, пробежка галопом по городу, поездка в торговый центр на шоппинг и вечерний кораблик по Дунаю с безлимитным (поскольку крайне недорогим) игристым. Свободного времени у туриста час-полтора, и, разумеется, узнать Будапешт, надышаться его воздухом, проникнуться его духом успеть невозможно. Этот город, который называют дунайской жемчужиной и Парижем Восточной Европы, нельзя пережевывать на бегу, как картошку фри из "МакДональдса". Его нужно смаковать, как отличное токайское вино.

Журналистка OBOZREVATEL (по совместительству, гид и автор туристических маршрутов по Европе) проверила на себе, можно ли в 2021 году съездить на уикенд в Будапешт самостоятельно, не пользуясь услугами агентства? И не "за все деньги мира", а за… 5 тысяч гривен? Забегая наперед, скажу: еще как можно!

Что входит в эту сумму?

Дорога от Киева до Будапешта в обе стороны, три ночи в хостеле в самом центре города, билеты в музеи и на экскурсионный автобус-амфибию, походы в кафе и супермаркеты, покупка гостинцев друзьям (кто же возвращается домой из Венгрии без вина и паприки?). На общественный транспорт, честно, не тратилась: ходила пешком, любовалась невероятно красивыми зданиями в стиле модерн, заглядывала в каждую щелочку и улочку, которая казалась мне интересной.

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Выстраивая маршрут, отталкивалась от того, что из Украины в Венгрию ходит автобус Flixbus. Не ночной – дневной. Это один из любимых моих перевозчиков по Европе, потому что чисто, культурные водители, рабочие розетки, вай-фай и, если вдруг автобус задерживается в пути хотя бы на 15 минут, тебе об этом тут же сообщат смс-кой. Заранее берешь билет (распечатывать не надо, достаточно электронного) – платишь меньше. Следует такой автобус из Львова (отправляется в 9:10) через Стрый, Мукачево, Ужгород, Чоп. Билет из Львова обойдется в 799 гривен, ориентировочное время прибытия в Будапешт – 20:50 (с учетом того, что прохождение границы еще та лотерея и в Чопе, возможно, придется часик-другой подождать).

Не люблю долго сидеть в автобусе, потому из Киева ехала не во Львов, а в Ужгород – с прицелом погулять по этому замечательному городу (из Ужгорода автобус отправляется в 13:55) и посидеть в любимом ресторанчике австро-венгерской кухни возле замка. Место в купейном вагоне поезда "Киев – Солотвино" стоит 514 гривен, в плацкартном (на обратном пути купе мне не досталось) – 205. Ну а Flixbus от Ужгорода до Будапешта – 499 гривен.

Почему не самолетом?

Не летал еще Wizz Air, снова полетит с 13 сентября! Билеты на момент написания статьи можно было купить за 939 гривен. Спешите, так как они имеют свойство дорожать. Тем, кто может планировать поездки за полгода, повезет слетать дешево, а кто в среду решает, что может рвануть куда-то в пятницу… Вам, как мне, автобус в помощь.

А не дешевле поездом?

Увы, нет. Хотя не так уж дорого. Через Будапешт идет "Киев – Вена", сесть в этот поезд можно в Киеве, Львове, Стрые, Славском, Мукачево и Чопе. Отправление из Киева – в два часа дня, прибытие в Будапешт, по местному времени, которое на час "отстает" от нашего, следующим утром – в 8:20. Стоимость билетов зависит от курса евро, и на момент написания статьи билет до Будапешта стоил 67 евро 30 центов (2124 грн), до Вены – 82 евро 10 центов (2592 грн). Купить можно только в международной кассе – по интернету, увы, никак, и это неудобно. Надеюсь, "Укрзалізниця" вопрос решит, потому что многие даже не слышали о таком поезде – именно потому, что нельзя приобрести билет на сайте. Будапешта и Вены в поисковике "Укрзалізниці" просто не найдете.

Прибывает поезд на железнодорожный вокзал "Келети" – это центр, оттуда удобно добраться куда угодно. Автобус же приходит на автовокзал "Неплигет": до центра, в принципе, тоже недалеко, три остановки на метро, минут 40 пешком, прогулочным шагом, либо же минут 10 на такси. А такси в Будапеште дешевле киевского – 300 форинтов за километр.

Сразу объясню, как считать местные деньги. Переводить венгерские форинты в гривни легко: одна наша гривня – 11 форинтов. Делим 300 на 11 – и узнаём, что километр дороги в венгерском такси обойдется вам в 27 гривен. А вот метро у них дороже: за одну поездку продолжительностью 80 минут заплатите 350 форинтов (32 гривни). Но, в конце концов, тоже приемлемо, особенно если спешишь на вокзал или, наоборот, хочешь быстрее туда, где можно отдохнуть с дороги.

Теперь о том, где деньги менять. Я не меняю вообще – езжу с карточкой. Рассчитываться ею можно везде, за исключением разве что сувенирных лавок и рынка. Однако в Будапеште буквально на каждом шагу стоит банкомат, в случае необходимости, можно снять пару тысяч форинтов с минимальной комиссией.

Хостел. 1050 гривен – за три ночи. Уточню: за койко-место в девчачьей комнате на четверых, с новым чистым бельем и полотенцем, симпатичной икеевской мебелью и шкафчиками, которые закрываются на замок. И с завтраками (хоть и предельно простыми: яйца, тосты, масло, джем, кофе, сок из пачки). Плюс возможность дешево, всего за 300 гривен, аж на целый день взять в аренду велосипед и съездить, к примеру, на остров Маргит или в живописный городок Сентендре, до которого от Будапешта меньше 20 километров.

Кому точно так же жалко выкидывать сотню евро за номер в отеле, который будет стоять пустым, пока постоялец носится по городу, сдаю точку – Grand Backpackers, ищем и находим через Booking.com. В Будапеште вообще много хостелов, симпатичных и доступных по цене, – такое чувство, что город ориентирован на молодежь и туристов, которые не заморачиваются по поводу личного пространства.

Прежде чем рассказать, куда пойти и чем заняться, считаем: сколько денег у нас осталось? Дорога в обе стороны и проживание – 2767 гривен. Остается чуть больше двух тысяч – на два дня. Казалось бы, вообще немного. Но, поверьте, на уикенд в Будапеште хватит.

Хостел хорош тем, что там есть кухня, а значит, не обязательно идти в ресторан – достаточно купить продукты в супермаркете и приготовить обед или ужин. Супермаркетов, где цены на еду +/- наши, украинские, в Будапеште достаточно: Lidl, Aldi, Tesco, Spar... Но быть в Венгрии и не поискать настоящий венгерский ресторанчик с классным острым гуляшом и ленивыми галушками-страпачками, с крафтовым пивом, о котором мы знаем гораздо меньше, чем о венгерском вине, но оно у них есть, и притом отличное, – просто грех!

Много шуток о том, что в центре Киева проще найти хороший грузинский ресторан, чем хороший украинский. У венгров та же беда: полно пиццерий, восточных заведений с кебабом и шаурмой, на каждом шагу – суши… А вот гуляш найти целое дело. Но если постараться, то можно. Например, неподалеку от Парламента, к которому стремятся все туристы в первую очередь, есть на удивленье нетуристическое место, куда сами венгры ходят обедать, ужинать и праздновать. Называется Tüköry Étterem, адрес: Hold utca, 15. Огромная, просто-таки исполинская порция гуляша и ленивых галушек на наши деньги стоит 250 гривен.

Что посмотреть?

Погуляйте по набережной и дойдите до знаменитых ботиночек – пожалуй, самого пронзительного памятника жертвам Холокоста. По силе впечатления с ним сравнится разве что памятник погибшим в концлагерях детям в Берлине – "Поезда в жизнь, поезда в смерть". Жители и гости Будапешта несут к ботиночкам цветы и лампадки – к тому месту, где жившим в городе евреям приказывали снять обувь перед расстрелом… Каждый раз, приезжая сюда, иду к ботиночкам – просто молча постоять и подумать. Хотя бы о том, что ужасы, которые происходили здесь, творились совсем недавно – каких-то 77 лет назад…

Рядом знаменитый Парламент, но я не советовала бы выстаивать в очереди за билетом туда – разве что вы очень хотите узнать все о становлении венгерской государственности. Снаружи это неоготическое здание гораздо интереснее. А фотографировать его лучше вообще с противоположного берега Дуная – с Будайской стороны.

На нее пока нельзя попасть по легендарному цепному мосту Сечени, самому известному, со львами: его активно ремонтируют. Поэтому ходить придется по белому изящному мосту Елизаветы, что, в принципе, тоже удобно: переходишь реку – и сразу можешь подняться либо на холм Геллерта, либо свернуть к Королевскому дворцу, церкви Святого Матьяша и Рыбацкому бастиону.

Если любите искусство, настоятельно советую не пройти мимо Венгерской национальной галереи, расположенной во дворце. Особенно сейчас, когда там уникальная выставка живописи прерафаэлитов "Желанная красота": от женских портретов и мифических сюжетов кисти Данте Габриэля Россетти глаз не оторвать! А готические алтари из Венгрии, Словакии, Словении в средневековой секции – чистый восторг. Местные гиды упоминают об этой галерее вскользь, а зря: выставки там проходят очень сильные. Стоимость билета в пересчете на наших деньги – около 300 гривен. Не пожалеете, однозначно.

Позднеготическая церковь Святого Матьяша, сувенирные лавки вокруг нее и белоснежный Рыбацкий бастион в представлении не нуждаются: идите, фотографируйте – и фотографируйтесь сами.

Уникальное место, куда украинских туристов, в отличие от испанских, французских, итальянских и прочих почему-то не водят, – часовня монашеского ордена паулинов, обустроенная в скале, на которой стоит та самая, известная всем, будапештская Свобода.

Создали часовню в 20-е годы прошлого века методом направленных взрывов, к ней примыкает действующий монастырь. Чтобы погулять по рукотворным пещерам со статуями, витражами, уникальными резными иконами и послушать интереснейший рассказ (аудиогид на разных языках, но вот русский есть, а украинского пока нет), нужно заплатить 600 форинтов (55 грн). А после можно подняться на вершину холма или посетить купальни Рудаш и Геллерт. Менее известные нашим туристам, чем Сечени, но не менее достойные внимания. И те, и другие рядом с часовней.

Рудаш любят сами венгры, и находятся эти купальни в историческом здании, которое строили во времена османского господства: первые бани тут основал турецкий паша – аж в XV веке. А Геллерт – это просто шик в стиле венской сецессии, потому что здание одноименного отеля, где находятся бассейны и SPA, одно из самых роскошных во всем Будапеште. Даже не ради удовольствия поплавать и расслабиться – просто чтобы полюбоваться витражами, лестницами, люстрами стоит туда заглянуть. Отложите на Геллерт 540 гривен – и вы точно будете знать: даже если погода испортится и станет "не прогулочной", на ваше настроение это не повлияет. Немаловажно и то, что народу там гораздо меньше, чем в Сечени. В эпоху коронавируса, да еще в стране, где все ходят без масок...

Теперь снова Пештская сторона – и лучшая панорама. Базилика Святого Иштвана, короля-основателя, поражает размерами и красотой внутреннего убранства. Но по-настоящему дух захватывает, когда смотришь на Будапешт из-под ее огромного купола – со смотровой площадки видно и Буду, и Пешт, и Обуду, и холм Геллерта, и много чего интересного (2000 форинтов, то есть меньше двухсот гривен, и вы побываете на площадке и даже в сокровищнице самого большого собора Венгрии). Именно оттуда я разглядела два готических шпиля – и решила пойти посмотреть, что же это за здание. Оказалось, изящная, просто-таки воздушная церковь Святой Елизаветы из династии Арпадов.

По легенде, венгерская королевна Елизавета, вышедшая замуж за ландграфа Тюрингии, была такой праведницей, что Бог наделил ее даром творить чудеса. Однажды, когда она несла в подоле хлеб с дворцовой кухни, чтобы раздать нищим, ее поймала придирчивая свекровь. "Что несешь?!" – грозно спросила она. "Розы", – соврала испуганная Елизавета. "Розы? В подоле? Показывай!". Елизавета повиновалась, и из платья действительно посыпались цветы… Кстати, к Украине и одной из важнейших реликвий Киевской Руси Елизавета Венгерская имеет самое прямое отношение, и мне посчастливилось эту реликвию видеть, но не в Венгрии, а в Италии, о чем вы скоро сможете прочесть в OBOZREVATEL.

Еще одно знаковое место, которое помогает многое понять о Венгрии и венграх, находится в Пеште по адресу: проспект Андраши, 60. Андраши – местные Елисейские Поля, самая красивая улица Будапешта, по ней можно гулять практически от Дуная до Площади Героев, и в процессе вы, конечно, это здание увидите и название прочтете – Terror Háza, Дом террора. Это музей, где собраны уникальные экспонаты периода нацистской и советской диктатур. И не случайно здесь, потому что в годы Второй мировой именно в этом здании находилась штаб-квартира венгерской нацистской Партии скрещенных стрел, в подвалах мучили неугодных, в кабинетах подписывали приказы об уничтожении евреев, ромов и других, кого решено было "утилизировать", а после здесь же поселилась госбезопасность уже коммунистического режима. Пытки, издевательства, унижения в стенах этого красивого дворца продолжались вплоть до 1956 года…

Только в понедельник вы туда не попадете – в Венгрии вообще музеи по понедельникам закрыты. В любой другой день недели, с 10 до 18-ти, нужно сходить. Чтобы не верить никакой пропаганде, убеждающей: венгры, мол, тоскуют по СССР. (Ага. Так тоскуют, что уравняли коммунизм и нацизм еще в 2002 году, создав Дом террора). И чтобы убедиться: нам такого музея очень не хватает. Пока не сделаем, использовав в том числе сильнейшие материалы из открытого уже архива КГБ УССР, будем все время наступать на те же грабли. Входной билет 3000 форинтов (272 грн), касса работает до 17:30. Must visit для украинцев. Потом расскажете – тем, кто плачет по "самому вкусному мороженому".

А с детьми куда?

Недалеко от Площади Героев на 18-ти гектарах расположен Будапештский зоопарк. Наверное, один из немногих, где нет ощущения, что ты в "тюрьме для животных". Где слоны живут во дворце махараджи, у бегемота собственный бассейн, у обезьян – тренировочная база, а павлины и пингвины постоянно путаются под ногами, потому что шляются по территории вместе с туристами. Билет для взрослого – 300 гривен, детский (от двух до 18 лет) – 200. Кстати, перед походом куда-либо гуглите место, куда идете: вдруг там вообще бесплатный день?

Второй вариант – сумасшедшая маршрутка. Которая ехала-ехала, а потом вдруг сдурела и бросилась в Дунай! Пассажиры визжат, водитель хохочет, машрутка плывет… Чуть меньше 400 гривен стоит это счастье, для детей и студентов – около 300 (есть маршрут длиннее, он дороже, но мне хватило 50 минут). Билеты лучше заранее брать на сайте компании River Ride, которая проводит такие экскурсии на своем уникальном автобусе-амфибии.

Где купить сувениры?

Если вы модник или модница, не обязательно искать аутлет с продукцией мировых брендов "как везде". Идите за отличного качества вещами – недорогими, яркими, которые можно купить только в Будапеште. Благо, идти недалеко, магазин называется Szputnyik, адрес: Dohany utca, 20. Только контролируйте себя, потому что там футболки по 300 гривен и джинсы по 700.

А что касается остального… Кто отправит вас за паприкой в мешочке на Центральный рынок, тот вам явно не друг. Потому что и паприку, и крем-гуляш в тюбике, и салями, и токайское вино, и эгерскую "Бычью кровь", и фуа-гра (в сторону которой я принципиально не смотрела, и даже не потому, что 65-граммовая баночка стоит под тысячу гривен, а просто гусочек жалко), и что угодно можно купить в супермаркете. В два, а то и три раза дешевле, чем на рынке продадут услужливые венгры африканского и азиатского происхождения. Заглянуть на рынок стоит, просто чтоб красивое здание посмотреть.

Ну, или посмеяться от души над сувенирами на втором этаже, потому что там вас ждут не только магнитики в виде перчинок, вышитые салфеточки и куклы в национальной одежде, но и… матрешки! Как канонические, краснощекие и расписные, так и с лицами Трампа, Путина, Сталина, Ленина, Леннона, Элвиса…

"Кто это покупает? – спрашиваю у улыбчивой продавщицы. – Неужели венгры?". "Нет, нет! Венгры – нет! – машет руками. – Русские! Путин в сумке еще есть, а Сталин последний остался. Вам Сталин не нужен?".

Нет уж. Спасибо.

P.S. Ковид-тесты и приложение "Вдома": чуть не забыла о реалиях наших дней! Если въезжаете в Венгрию через наземный пункт пропуска, вам не нужны ПЦР-тесты и сертификат о вакцинации. Но лучше, чтобы он у вас все-таки был, потому что о прививках обязательно спросят по возвращении в Украину, на нашей таможне. Нет хотя бы одной дозы вакцины (неважно какой) – придется скачивать приложение "Вдома" и идти сдавать тест.

Тем, кто полетит в Венгрию, нужны ПЦР либо ковид-сертификат.