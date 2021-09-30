12 особенностей Франции, Италии и других стран, которые озадачивают украинских туристов
У каждой страны есть своя визитная карточка, которая привлекает туристов. Но, кроме известных Эйфелевой башни, Тауэрского моста, Колизея и многих других достопримечательностей мира, некоторые государства имеют свои "скрытые" изюминки.
Путешествующие скорее всего не обратят на них внимания, а вот местные давно привыкли к этим странностям. OBOZREVATEL решил рассказать о малоизвестных особенностях стран, которые точно удивят украинцев.Уличные писсуары во Франции
На улицах Парижа несколько лет назад появились писсуары прямо посреди улицы. Они имеют форму урны с живыми растениями. Внутри общественного туалета находится опилки, которые позже компостируют.
В Аргентине нередко можно увидеть человека на улице с десятком собак. Профессия выгульщика собак в Буэнос-Айресе высокооплачиваемая и востребованная.Парковка для собак в Италии
Почти возле каждого ресторана и супермаркета в Италии есть место для парковки собачек. Хозяева оставляют любимцев на парковке, затем идут на обед в кафе. Несмотря на это, в Италии разрешено посещать питания с животными.Виды для незрячих в Италии
В Неаполе на перилах смотровой площадки шрифтом Брайля написанный текст, который подробно описывает виды вокруг.Телефонные будки в Великобритании
С приходом беспроводных гаджетов известные на весь мир телефонные будки в Лондоне потеряли популярность. Однако британцы были не готовы прощаться со своим символом, поэтому решили найти сооружениям новое назначение. Кто-то устроил в середине библиотеку, а некоторые придумали подставки для цветов.Комфорт велосипедистов в Швеции
В Швеции на велодорожках есть столбики с ручкой и подножкой, за них могут держаться велосипедисты, когда ждут зеленый сигнал светофора. В Стокгольме движение роверов регулируется светофором.Макеты достопримечательностей в Польше
Польша первой начала устанавливать миниатюрные макеты памятников архитектуры. Во Львове также создали бронзовый макет ратуши, а рядом с ним надпись шрифтом Брайля, чтобы незрячие могли почувствовать красоту архитектуры на ощупь.Дороги будущего в Японии
В Японии есть монорельсовые железные дороги витают в воздухе. Они напоминают транспорт будущего из фантастических фильмов.Чистые мусорки в Швейцарии
В Швейцарии перерабатывают весь мусор. Кроме того, моют специальными средствами и приборами баки и мусоропровода, чтобы не стоял неприятный запах.Красные номера на Кипре
Автомобили, которые сдают в аренду, обозначены яркими красными номерами. Это сделали, чтобы местные жители видели, что за рулем может быть иностранец.Правила для оленей в Канаде
В канадских парках висят объявления для оленей. Животных просят не употреблять человеческую пищу.McDonald's в Японії
В Японии много специфических блюд. Даже в McDonald's продают вареную кукурузу и картофель-фри с шоколадом.
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