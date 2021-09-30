12 особенностей Франции, Италии и других стран, которые озадачивают украинских туристов

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Во многих странах мира есть свои 'фишки'

У каждой страны есть своя визитная карточка, которая привлекает туристов. Но, кроме известных Эйфелевой башни, Тауэрского моста, Колизея и многих других достопримечательностей мира, некоторые государства имеют свои "скрытые" изюминки.

Путешествующие скорее всего не обратят на них внимания, а вот местные давно привыкли к этим странностям. OBOZREVATEL решил рассказать о малоизвестных особенностях стран, которые точно удивят украинцев.

Уличные писсуары во Франции
Жителям Парижа не нравятся общественные туалеты.

На улицах Парижа несколько лет назад появились писсуары прямо посреди улицы. Они имеют форму урны с живыми растениями. Внутри общественного туалета находится опилки, которые позже компостируют.

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Выгул собак в Аргентине
В Аргентине платят деньги за выгул животных.

В Аргентине нередко можно увидеть человека на улице с десятком собак. Профессия выгульщика собак в Буэнос-Айресе высокооплачиваемая и востребованная.

Парковка для собак в Италии
В Италии есть парковки для животных.

Почти возле каждого ресторана и супермаркета в Италии есть место для парковки собачек. Хозяева оставляют любимцев на парковке, затем идут на обед в кафе. Несмотря на это, в Италии разрешено посещать питания с животными.

Виды для незрячих в Италии
В Италии описали пейзаж шрифтом Браеля.

В Неаполе на перилах смотровой площадки шрифтом Брайля написанный текст, который подробно описывает виды вокруг.

Телефонные будки в Великобритании
Телефонные будки в Великобритании.

С приходом беспроводных гаджетов известные на весь мир телефонные будки в Лондоне потеряли популярность. Однако британцы были не готовы прощаться со своим символом, поэтому решили найти сооружениям новое назначение. Кто-то устроил в середине библиотеку, а некоторые придумали подставки для цветов.

Комфорт велосипедистов в Швеции
В Швеции есть светофоры для велосипедистов.

В Швеции на велодорожках есть столбики с ручкой и подножкой, за них могут держаться велосипедисты, когда ждут зеленый сигнал светофора. В Стокгольме движение роверов регулируется светофором.

Макеты достопримечательностей в Польше
Во Львове и Кракове сделали памятники архитектуры для незрячих.

Польша первой начала устанавливать миниатюрные макеты памятников архитектуры. Во Львове также создали бронзовый макет ратуши, а рядом с ним надпись шрифтом Брайля, чтобы незрячие могли почувствовать красоту архитектуры на ощупь.

Дороги будущего в Японии
В Японии поезда ездят над землей.

В Японии есть монорельсовые железные дороги витают в воздухе. Они напоминают транспорт будущего из фантастических фильмов.

Чистые мусорки в Швейцарии
В Швейцарии моют свалки.

В Швейцарии перерабатывают весь мусор. Кроме того, моют специальными средствами и приборами баки и мусоропровода, чтобы не стоял неприятный запах.

Красные номера на Кипре
На Кипре номера арендованных авто красные.

Автомобили, которые сдают в аренду, обозначены яркими красными номерами. Это сделали, чтобы местные жители видели, что за рулем может быть иностранец.

Правила для оленей в Канаде
В Канаде есть правила для оленей.

В канадских парках висят объявления для оленей. Животных просят не употреблять человеческую пищу.

McDonald's в Японії
В Японии продают картофель с шоколадом.

В Японии много специфических блюд. Даже в McDonald's продают вареную кукурузу и картофель-фри с шоколадом.

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