Когда и куда брать туры на Новый год: эксперт дал советы

Туристические страны, которые украинцы выбирают для встречи Нового года, не будут закрываться в текущем сезоне. Туры на новогодние праздники можно покупать уже сейчас.

Такой совет в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL озвучил вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза.

По его словам, до пандемии коронавируса туры на Новый год можно было приобрести до осени – позже мест в отелях уже не оставалось. "Мы тяжело планируем наперед, а иностранцы свои отпуска планируют за год. Отели не резиновые, поэтому осенью уже ничего не забронируешь", – пояснил он.

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Вместе с тем эксперт рассказал, что из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений сегодня туристы предпочитают не покупать туры заблаговременно. Так, в Украине "глубина продаж" составляет всего месяц.

"Люди дальше месяца не планируют. Они задумываются о том, чтобы куда-то поехать, интересуются, задают вопросы, но не принимают решения", – сообщил Дереза.

По этой причине туры на Новый год на популярные направления все еще доступны. В частности, туры в "теплые страны", которые на новогодние праздники выбирает 95% украинских туристов.

"Я рекомендую планировать. На сто процентов я уверен, что мир закрываться не будет. Год путешествий показал, что перемещение людей между странами не является основным источником распространения вируса. Локальные локдауны в мире могут быть из-за роста заболеваемости. Но границы перекрывать не будут и люди смогут перемещаться между странами", – заверил эксперт.

"Открыта Доминикана, Мальдивы, Занзибар, Сейшелы, Мексика плюс Египет и топовые города в Европе. Европа открывается, но пока осторожно. Но 95% туристов на Новый год летят в теплые страны. Эти страны уже второй год открыты. Я думаю, что они закрываться не будут".

Он добавил, что из-за пандемии отели и туристические компании стали проводить более гибкую политику. В частности, зачастую они согласны бесплатно отменять бронирование.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сделал сравнение цен на отдых в Турции и Египте, а также рассказал об особенностях отдыха в этих странах осенью.