Поездка в Мексику: сколько стоят туры, авиабилеты и самые бюджетные курорты

Мексика считается очень дорогой страной для путешествий, однако есть несколько хитростей и возможностей, которые помогут украинским туристам значительно сэкономить на отдыхе.

Так, в стране таинственных пирамид, острой еды и текилы высокий сезон заканчивается в апреле. А вот в мае уже начинается низкий, что позволяет отдохнуть в Мексике по сниженной цене. OBOZREVATEL решил сделать подборку доступных курортов и достопримечательностей, которые помогут роскошно отдохнуть на карибском и тихоокеанском побережьях.

Летом и в начале осени отели стоят немного дешевле, чем зимой. При этом самые лучшие цены и погода в Мексике будут на стыке сезонов – в середине весны и осени. Слетать в Мексику можно очень дешево, если хватит навыков и удачи найти недорогие билеты, ведь именно они съедают большую часть бюджета, поскольку из Украины в Мексику лететь далеко и долго.

Лучший вариант – летать чартерными самолетами по горящим путевкам, но можно попробовать найти низкие цены и на регулярные рейсы. Однако стоит быть внимательными при выборе перелета с пересадками в городах США, Канады и Великобритании, поскольку для этих стран нужна транзитная виза.

Так, самая минимальная цена авиабилета из Киева в Мехико в одну сторону – $325, с пересадками – от $613. Такие дешевые билеты в Мексику можно купить за 42-53 дня до вылета.

Важно отметить, что для путешествия в Мексику не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус и проходить 14-дневный карантин.

Откровенно дешевые туры в Мексику, как в Египет или Турцию, вы не найдете. Однако можно подыскать путевки в отели, которые располагаются далеко от пляжей. К примеру, самые невысокие цены будут на отели в центре Канкуна.

Так, туры в Канкун стартуют от 102 973 грн за двоих на 12 ночей без питания, в Ривьеру-Майя – от 68 406 грн, Плайю дель Кармен, Косумель и Акапулько – от 66 788 грн, а Мехико выйдет двоим на такое же количество ночей минимум 67 742 грн.

Ривьера-Майя

Самые знаменитые и популярные пляжи Мексики находятся здесь. Поэтому чаще всего Ривьера-Майя ассоциируется у путешественников с роскошью и дороговизной. Однако развитый туризм в этом городе позволяет подобрать жилище по своему бюджету. Так, для всех курортов Ривьеры-Майя работает классический принцип: чем дальше от моря, тем дешевле.

На первой линии по всему побережью стоят большие и дорогие отели 4 и 5 звезд, работающие в основном по "все включено" – цены обычно стартуют от 100$ за номер.

Канкун

Канкун занимает лидирующую позицию среди мексиканских курортов на полуострове Юкатан. Он расположен на самом востоке полуострова. До него очень легко добраться, так как рядом находится международный аэропорт. Поэтому здесь отдыхает очень много американцев, а в последнее время курорт стал популярен и среди украинцев.

Самые знаменитые достопримечательности Канкуна, которые обязательно нужно посетить: руины древних майянских городов Эль Меко, храмы Пок Та Пок, Ямил Луум, парк развлечений Эль Эмбаркадеро и океанариум Ла Исла.

На booking можно найти номер в отеле, в зависимости от расположения, как за 70$, так и за 1459$ за одну ночь. На окраине Канкуна можно жить за 15-30$ в сутки в двухместном номере

Из центра Канкуна можно за 15-30 минут доехать до любого пляжа в зоне отельера на городских автобусах R1 и R2. Проезд стоит 12 песо (17 гривен).

Плайя-дель-Кармен

Это большой курорт на берегу Карибского моря со всей инфраструктурой и огромным выбором жилья, но главное, что из центра города до пляжей можно легко дойти пешком. А вот в Канкуне и Тулуме к морю придется ездить на транспорте. Из достопримечатальностей здесь красивейшие пляжи Паамул, Параисо и Плайякар с деревянными пирсами, уходящими далеко в море. Неплохие пятизвездочные отели можно снять за $118 за ночь на одного, а вот отели с системой "все включено" на первой линии и своим частным пляжем обойдутся в не менее $500.

Тулум

Тулум – не обычный курорт, а портовый город индейцев майя с хорошо сохранившимися древними строениями. Сюда стоит ехать за впечатлениями и экскурсиями к руинам древней защитной стены города, Храму фресок, Храму нисходящего бога и Храму ветра. Также тут самые чистые и немноголюдные пляжи: Майя, Бока, Санта Фэ и пляж Пальм. В почти километре от Тулума можно поселиться в отеле за 30$ за ночь, а вот номер в хорошем отеле на первой линии от моря обойдется минимум в $558 с одного за ночь.

Ла Пас

Это один из основных курортных городов на северо-западе Мексики. Он не такой популярный, как остальные, поэтому цены здесь значительно меньше. Но и добираться сюда сложнее. Если вы все-таки решите посетить Ла Пас, то обязательно исследуйте Собор Пресвятой Девы Лапасской, острова Эспирито Санто и Серральво, прекрасно подходящие для занятий дайвингом в Тихом океане. В центре города можно найти хорошие отели по цене от $50 за ночь. Идти до океана пешком придется всего 10 минут.

Икстапа – Сиуатанехо

Рядом с Икстапой расположен старинный городок Сиуатанехо. Раньше это были небольшие рыбацкие деревни, а сейчас это живописный курорт на берегу Тихого океана с белым песком на пляжах, пальмами и колоритным рыбным рынком. Познакомиться с богатой историей индейского городка можно в Археологическом музее Коста Гранде. Здесь можно снять средненький отель на неделю от 26 626 грн на двоих. Однако лететь сюда придется с двумя пересадками, а билет в одну сторону в аэропорт Икстапа – Сиуатанехо обойдется в 55 тысяч гривен.

Посмотрите также жилье на Airbnb: везде квартиры и дома стоят дешевле, чем отели. Эта идея отлично подойдет, если вы отдыхаете семьей, компанией, приехали на долгий срок, вам нужен хороший интернет для работы или хотите готовить сами.

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