Россияне полетят в Египет: как изменятся цены на отдых для украинцев

Председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха рассказал, что несмотря на то, что у египетских отелей и появилась отличная возможность для поднятия цен, роста стоимости путевок не ожидается.

Эксперт прокомментировал эксклюзивно для OBOZREVATEL причины и возможное изменение цен для туристов из Украины.

22 апреля в Ассоциации туроператоров России стало известно, что на вторую половину мая запланировали открытие египетских курортов для россиян. Так, российские туристические компании уже вовсю готовятся к возобновлению полетов и заключили контракты более чем с 180 египетскими отелями.

"Особенно сильно цены не будут меняться и расти, но, вероятно, что такая возможность появится. На сегодня Египет делает такие достаточно заманчивые предложения, чтобы привлечь как можно больше туристов, в том числе, и из Украины", – отметил эксперт.

При этом, по словам Голубахи, возможности для поднятия цен и у украинских, и у российских туроператоров не будет.

Это объясняется несколькими причинами. Председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров объяснил, что, во-первых, летом в Египте невысокий сезон из-за слишком высокой и некомфортной для отдыхающих температуры воздуха. А во-вторых, если в Египте поднимут цены, то Турция станет более доступной.

Игорь Голубаха уверен: "Тогда он не сможет конкурировать. Поэтому на сегодня он старается выигрывать в цене".

Так, если Египет поднимет цены на отдых для украинцев, то от этого, прежде всего, выиграют более дорогие турецкие курорты и отели. А это совсем невыгодно стране.

Отметим, что авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В этой авиакатастрофе погибли 224 человека. Прекращение полетов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду в Кремле объяснили тем, что властям нужно убедиться в безопасности полетов. Еще раз полеты прерывались из-за пандемии, однако рейсы из Москвы в Каир возобновили в сентябре 2020-го.

OBOZREVATEL ранее сообщал:

О том, что Турция вошла в список лидеров по заболеваемости коронавирусом, а общее количество людей заболевших приблизилось к отметке 4 миллиона человек. При этом, турецкие курорты, по мнению экспертов, сегодня являются безопасными для туристов.