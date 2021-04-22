Куда можно полететь украинцам летом 2021: названы популярные страны

Владельцы украинских паспортов этим летом смогут посетить 17 стран. Однако стоит помнить, что есть те, которые пускают туристов без тестов или других обязательных требований, а также те, по приезду в которые необходимо предоставить ПЦР-тест.

OBOZREVATEL подготовил полный список стран, которые открыты для украинцев этим летом (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Северная Македония, Доминиканская республика, Мексика, Занзибар, Албания и Черногория – государства, которые готовы принять путешественников без сдачи теста на коронавирус.

Если же для будущего отпуска вы рассматриваете такие варианты как Египет, Турция, Болгария, Армения, Мальдивы или Сейшелы, то следует знать заранее, что для посещения этих стран потребуется сдать ПЦР-тест до вылета.

В ОАЭ необходимо сдать тест и до вылета, и по прилету. В Эмиратах турист делает тест бесплатно.

На Шри-Ланке тест необходимо сдать 3 раза: вылет, прилет и на 5 день пребывания в стране.

С Грузией аналогичная ситуация, лишь с тем отличием, что тест сдается на 3 день пребывания.

Чтобы отправиться на Кипр, нужно сдать тест перед вылетом и по прилету.

Правительство Греции требует от путешественников сделать ПЦР до вылета либо же предоставить справку о вакцинации/наличии антител.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Черногория отменила все ограничения для туристов. По новым правилам путешественникам не нужно предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.