Отдых в Италии: цены в 2021 году, правила въезда и самые безопасные курорты

Правительство одной из самых главный туристических стран – Италии – объявило об открытии границ. Теперь украинцы смогут снова прогуляться возле Колизея, проехаться на гондоле по венецианскому каналу и насладиться закатом на Сицилии.

Однако, для этого нужно выполнить ряд условий и быть хорошо подготовленным для путешествия по стране. Ведь эпидемиологическая ситуация в Италии остается крайне напряженной. OBOZREVATEL собрал всю необходимую информацию об отдыхе в стране мягкого мороженого и пиццы в 2021 году.

Италия открывается для туристов уже с 15 мая, но путешествовать по регионам можно будет только при наличии "зеленого" паспорта. Этот документ подтверждает отсутствие COVID-19.

Чтобы его получить, нужно выполнить одно из условий:

иметь сертификат о получении прививки препаратами Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, или Johnson&Johnson;

иметь сертификат о полном выздоровлении от COVID-19;

получить отрицательный тест на коронавирус за 48 часов до пересечения границы Италии.

Также следует учесть, что для туристов из Европы пока еще не отменили 5-дневный карантин по прибытию в страну и обязательное тестирование по истечению периода изоляции.

Так как туризм потерял много денег из-за пандемии коронавируса, цены в Италии сейчас будут более лояльными для туристов. Турагенты уже спешат заманить путешественников на морские курорты: Сардинию, Сицилию, Капри, Искью и другие путевками по цене 5-звездочных турецких отелей.

Сочетание Италия отдых и "Все включено" – явление нечастое. Обычно летние туры в Италию предполагают перелет, трансфер, проживание в отеле и завтраки. Так, полная путевка с перелетом из Киева и проживанием в отеле с завтраками обойдется двоим отдыхающим на шесть ночей:

На острове Сицилия – от 32 359 грн;

в Ривьере-ди-Улиссе – от 39 298 грн;

на острове Сардиния – от 43 095 грн;

в Тоскане – от 71 170 грн.

И бюджетный вариант отеля без питания на шесть ночей в Риме обойдется двоим минимум в 47 598 грн.

Также можно полететь в Рим, купив лишь авиабилет в обе стороны. Так, если приобрести билет на самолет заранее, например, на осень, то он выйдет по привлекательной цене: от 47 евро из Киева и обратно.

При посещении столицы Италии обязательно нужно увидеть такие достопримечательности, как Колизей, Римский форум, Пантеон, фонтан Треви и многое другое. Стоит учесть, что летом здесь достаточно жарко, поэтому для полноценного знакомства с Римом стоит выбирать весну или осень.

Флоренция привлекает туристов произведениями искусств в галерее Уффици, великолепными соборами, дворцами и площадями, старинными мостами через реку Арно.

Венеция сама по себе – город-достопримечательность, где можно бесконечно любоваться площадью Сан-Марко, дворцом дожей, каналами и палаццо.

Город Пиза известен в мире благодаря одноименной башне, а Милан славится неповторимым белоснежным собором Дуомо.

Верону описал в своем произведении Шекспир. Именно там, по его задумке, связанная история Ромео и Джульетты.

На севере страны раскинулась Венецианская Ривьера, жемчужина которой – пляжи Лидо ди Езоло. Еще одно популярное место отдыха для молодежи и семей – Римини. Также в тройку наиболее популярных курортов итальянской Адриатики входит Риччоне, побережье которого протянулось на несколько километров, а заход в воду пологий.

Наиболее известные курорты Лигурийского побережья – Сан-Ремо, Алассио, Диано-Марина. На берегу Тирренского моря популярны Анцио, Сабаудия, Сан-Феличе-Чирчео.

Тосканское побережье славится своим мягким климатом, песчаными пологими берегами и сосновыми борами. Песок здесь не белоснежный, но зато вода в море практически всегда очень теплая. Идеально сочетать отдых на этом побережье с поездками внутрь Тосканы – одного из самых живописных регионов Италии.

Также стоит отдельно отметить курорты Сардинии и Сицилии. Острова впечатлят отдыхающих потрясающими видами, атмосферой и комфортом европейского уровня.

В целом, украинским туристам для путешествий доступны еще 16 стран. Например, Северная Македония, Доминиканская Республика, Мексика, Занзибар, Албания, Черногория и другие.

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