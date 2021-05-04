Отдых в Болгарии: сколько стоит путевка, что посмотреть и самые лучшие курорты

С первого мая украинцы могут лететь в Болгарию и наслаждаться не только пляжным отдыхом, но и пойти в горы, заповедные зоны, покупаться в минеральных озерах и источниках с лечебными грязями.

Широкий выбор возможностей для отдыха позволяет насладиться всеми его видами, а пляжные отели Золотых Песков и Солнечного Берега по уровню инфраструктуры не уступают турецким. OBOZREVATEL собрал главную информацию о ценах и особенностях отдыха в Болгарии.

Семидневный тур из Киева в трехзвездочный отель без питания на Солнечном берегу будет стоить двум взрослым всего от 6 840 грн. Так, за 50-100 долларов вы сможете отдохнуть довольно бюджетно и даже посетить несколько достопримечательностей. Сэкономить на еде можно, покупая продукты в супермаркетах.

За 100-150$ на человека можно позволить себе несколько обедов в ресторане, небольшой шопинг и посетить несколько самых интересных болгарских курортов. А вот с расчетом на 200$ на одного на неделю можно не отказывать себе ни в чем.

Так, если вы планируете лететь самостоятельно и путешествовать по городам, то билет на самолет в одну сторону обойдется от 955 грн. За эту цену можно долететь из Киева в столицу Болгарии – Софию. А вот билет в аэропорт курортного города уже будет стоить дороже: в Варну из Киева – от 1203 грн, в Бургас – от 1844 грн.

Отметим, что для въезда в Болгарию из Украины нужно при себе иметь сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном за последние полгода COVID-19.

Если ваш рейс прибывает в аэропорт Бургаса, присмотритесь к таким курортам, как Солнечный Берег, Несебр и Дюни.

Солнечный Берег

Это самый крупный и знаменитый курорт болгарского побережья. Здесь вас ждут невероятной красоты закаты на море, впечатляющие виды золотого песка и красивейших дюн. В дальних районах Солнечного Берега проживание и сам отдых обходится совсем дешево. Местные жители наделены душевной простотой и дружелюбием, поэтому отдыхать здесь – одно удовольствие. Кроме того, курорт может похвастаться яркой ночной жизнью. Это прекрасное место для любителей пляжного волейбола, езды на водных лыжах, серфинга, планирования на парашюте и подобных спортивных развлечений.

Несебр

Несебр – один из старейших европейских городов. Сюда также возят экскурсии из других курортов Болгарии, чтобы туристы могли насладиться прогулкой по атмосферным старинным улочкам. Также стоит добавить, что здешний пляж признан одним из красивейших в Болгарии.

Дюни

Дюни – молодой курорт, расположенный в небольшом поселке на южном побережье Болгарии. Сюда чаще всего едут семьями с маленькими детьми и школьниками. Близость гор, хвойных лесов и моря с пологим заходом создает особый, мягкий, без изнуряющей жары микроклимат, который весьма благоприятен для детей. Но при этом отдых в Дюни значительно дороже, чем в других прибрежных городах страны.

Если ваш самолет прибывает в Варну, то ближе всего находятся курорты Албена и Золотые Пески.

Золотые Пески

Курорт Золотые Пески находится на территории Национальной заповедной зоны, поэтому в этой местности уделяется должное внимание состоянию окружающей среды. Так, здесь всегда чисто, а пляжи получили награду "Голубой флаг", что придется по вкусу сторонникам экотуризма. Песок на пляжах здесь мельче, чем на других курортах.

Стоит также отметить, что Золотые Пески славятся своими достопримечательностями, среди которых:

минеральные источники;

часовня святого Иоанна Крестителя;

монастырь Святой Троицы;

окрестные болгарские села.

Албена

Это закрытый и охраняемый курортный комплекс с пешеходной территорией, который расположен в пределах природного заповедника. Здесь чистейшее море с пологим спуском и красивые песчаные пляжи. Также этот курорт обожают отдыхающие с детьми, поскольку в комплексах есть множество детских садов и мини-клубов с профессиональными воспитателями. Любители активного отдыха оценят хорошо развитые водные и пляжные виды спорта, а также конную базу и поле для гольфа.

Средняя цена за интересную экскурсию по Болгарии – 50-75$. В большинстве случаев эти же достопримечательности можно посетить самостоятельно в 2-3 раза дешевле общественным транспортом.

Автобусы в Болгарии ходят очень комфортные, с кондиционерами. Ездить ими действительно сплошное удовольствие – можно одновременно отдыхать и любоваться красивыми пейзажами из окна.

В Болгарии есть удивительные места, в которых обязательно нужно побывать и "поставить галочку" рядом с "увидеть Эйфелеву башню в Париже". Такими в стране являются целые города и уникальные парки и озера.

Старинный город Несебр. Это очень красивый и романтичный древний город. Здесь сохранилось много руин, среди которых укрепления и бани византийской эпохи.

Поморийское озеро и дикий пляж. Это пустынный пляж без людей, где можно увидеть лебедей, цапель, пеликанов и бакланов в природных условиях.

Велико Тырново и Арбанаси. Эти города – самые древние в Болгарии, которые были столицей еще в XII веке н.э. Древние путешественники писали о красоте и мощи Тырново и называли его "второй после Константинополя".

Долина роз. Чтобы ее увидеть, стоит приезжать в период с середины мая по первую половину июня, когда розы массово цветут.

Ботанический сад в Балчике . Столетие назад здесь была летняя резиденция румынской королевы Марии. В ботаническом саду и сегодня растут редкие растения, обустроены множество мостиков, беседок, прудов и аллей.

Варна и Бургас. Эти города славятся не только как пляжные курорты, но подойдут і для знакомства с достопримечательностями и небольшого шопинга.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что кроме Болгарии украинским туристам для путешествий доступны еще 16 стран. Например, Северная Македония, Доминиканская Республика, Мексика, Занзибар, Албания и Черногория – эти государства готовы принять путешественников без сдачи теста на коронавирус.

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