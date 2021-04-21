Отдых в Черногории: куда поехать, цены и лучшие места для экскурсий

Черногория – это балканское гостеприимство, девственная природа, горный климат, уникальные памятники истории и чистейшее море.

Также – это одно из немногих направлений для отдыха за границей, где не нужно делать тест на коронавирус и проходить 14-дневный карантин. OBOZREVATEL узнал, что может предложить эта страна и по каким ценам.

Отдых в Монтенегро, как еще называют Черногорию, разнообразен. В зависимости от целей путешествия, можно подобрать себе лучший курорт. Так, одними из самых востребованных и дорогих являются Будва и Котор.

Будва – это главный центр ночной жизни страны с большим количеством кафе и развлечений – от казино до фитнесс-клубов и спортплощадок. Для семейного отдыха здесь есть зоопарк и аквапарк с аттракционами, а для неспешных прогулок – красивый исторический центр. Местные турагенты предлагают ряд экскурсий в различные уголки страны, а жилье можно подобрать для любой ценовой категории. Но есть и свои минусы. Так, если вы хотите более спокойный отдых, то стоит присмотреться к другим курортам. Также в Будве цены на порядок выше, чем в других городах.

Стоимость тура за двух взрослых : трехзвездочные отели с перелетом, но без питания – в среднем от 16 900 грн, четырехзвездочные с завтраками – от 28 452 грн.

Пляжи : Славянский, Ричардова глава, Могрен-1 и Могрен-2 (бесплатные), Dukley beach club (платный). Все они мелкогалечные, а море защищено от холодных течений.

Достопримечательности: Старый город со смотровой площадкой и музеем (вход – €2,5), традиционные дома с яркими крышами, Монастырь Подострог (вход бесплатный), Остров Святого Николая.

История Котора сложная: в разные периоды своего существования он находился во власти Австро-Венгрии, Римской империи, Италии. Это отразилось на архитектуре этого старинного города, который считается наследием ЮНЕСКО. На улочках, очень похожих на итальянские, поддерживается идеальная чистота даже в высокий сезон. Но из-за большого количества причалов море здесь достаточно грязное, а пляжи каменистые.

Стоимость тура за двух взрослых : трехзвездочные отели с перелетом, но без питания – в среднем от 25 тысяч грн, четырехзвездочные с завтраками – от 43 626 грн.

Пляжи : Моринь, Рисан, Марко, Баева Кула, Ораховач (самая чистая вода).

Достопримечательности: театр Наполеона, церкви святого Луки, святой Анны и святой Марии, крепость святого Ивана, крепостная стена (вторая в мире по размерам после Великой Китайской стены), Пераст (город-музей под открытым небом).

Также один из самых популярных курортов в стране. Его еще называют "ботаническим садом Черногории", поскольку раньше моряки привозили сюда растения из разных уголков планеты, и большинство из них успешно прижились на новом месте. Прямо на улицах растут гигантские кактусы, пальмы, экзотические фруктовые деревья и цветы. При этом здесь жилье значительно дешевле, чем, например, в Будве.

Также важно отметить, что в городе очень много лестниц, что может быть неудобно для пожилых людей или для отдыхающих с маленькими детьми.

Стоимость тура за двух взрослых : трехзвездочные отели с перелетом, но без питания – в среднем от 21 762 грн, четырехзвездочные с завтраками – от 28 677 грн.

Пляжи : Жаница, Жало, Доминикана, Big Blue, нудистский пляж Нивице.

Достопримечательности: часовая башня Сахат-Кула 1667 года, региональный музей XVII века в стиле барокко, гора Orjen (лежит снег до конца мая).

В этом городе особенно много отелей с системой "все включено", баров, кафе и ресторанов, где подают изысканные морепродукты. При этом здесь довольно спокойно из-за меньшего количества туристов, есть широкие пляжи и набережные с хорошей инфраструктурой для семейного отдыха. Бечичи считается лучшим курортом для отдыха с детьми в Черногории.

Стоимость тура за двух взрослых: трехзвездочные отели с перелетом, но без питания – в среднем от 15 398 грн, четырехзвездочные с завтраками – от 33 120 грн.

Пляжи : Becici beach (песочно-галечный).

Достопримечательности: церковь святого Томаса.

Этот город расположен на границе с Албанией. Когда-то он входил в Османскую империю и был известным центром работорговли на Адриатике. Основное достоинство Ульциня – его песчаные пляжи. Здесь есть множество мест для занятий кайтсерфингом и даже остров-заповедник с песчаными пляжами, часть которых отведена для нудистов. Также стоит добавить, что из-за песчаного дна вода тут прогревается быстрее, чем в других регионах Черногории. Это будет плюсом для тех, кто собирается отдохнуть в этой стране в мае-июне.

Стоимость тура за двух взрослых : трехзвездочные отели с перелетом, но без питания – в среднем от 19 899 грн, четырехзвездочные комфорт с завтраками – от 31 075 грн.

Пляжи : Велика плажа (протяженность 12 километров), Ада Бояна, Сафари, Валданос (галечный).

Достопримечательности: Цитадель, башня Балшича, Скадарское озеро (прогулка на лодке обойдется в 7€), Цетине и Голубой дворец.

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