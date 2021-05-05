Отпуск в Доминикане: как бюджетно отдохнуть на звездном курорте

Доминикана сейчас – один из самых популярных и респектабельных курортов. Поскольку страна открыта для въезда без ПЦР-тестов и прохождения карантина, украинцы могут расширить географию пляжного отдыха и сбежать от пандемии в тропический рай.

Но немногие могут позволить себе это удовольствие, ведь Доминиканская республика неспроста считается самым популярным курортом карибского региона. И несмотря на то, что туроператоры предлагают скидки на "горящие" туры, отдых остается довольно дорогим – самые доступные стоят от 1000 долларов с человека. OBOZREVATEL узнал, как сэкономить в Доминикане и отдохнуть на престижном курорте не за все деньги мира.

Первым способом сэкономить на перелете является покупка билетов или путевки минимум за 40 дней до вылета. Максимальные цены устанавливают обычно за 2 недели до отправления. Желательно брать билеты сразу в оба конца. Это также будет экономнее.

Февраль – это разгар сезона брачных игр горбатых китов. Такое событие привлекает множество туристов, а значит цены на путевки и билеты значительно возрастают.

Конец декабря – это пик туристического сезона и самый дорогой период для отдыха на острове.

Самый дешевый сезон для посещения Доминиканы – с апреля по сентябрь из-за частых дождей.

Самый популярный, а поэтому и дорогой курорт Доминиканской республики – это Пунта Кана. Местные отели работают по системе "все включено", имеют частные пляжи и предлагают своим гостям отдых класса люкс. Также в этом городе значительно выше цены на экскурсии, рестораны и поездки на такси, чем в других регионах.

Для более бюджетного и скромного отдыха стоит рассмотреть такие курорты:

Бока Чика

Хуан Долио

Пуэрто Плата

Кабарете

забронировать номер в одном из мини-отелей или хостелов на сайте booking.com. Примерная стоимость проживания – от 25 долларов за ночь.

арендовать виллу (для больших компаний). Арендуя большой дом с кухней, множеством комнат и бассейном во дворе, вы заплатите от 1500 долларов в неделю, но эти деньги вы разделите между собой.

арендовать квартиру (подойдет для семей с детьми и компаний). Цена на квартиру зависит от ее размера, удаленности от пляжа и срока проживания. Стоимость аренды начинается от 50 долларов в сутки.

пожить в кабаньос – местном придорожном мотеле, который является самым дешевым видом жилья в Доминикане. Стоимость – от 15 долларов за ночь.

Как и в большинстве стран, самый дешевый вариант передвижения – это общественный транспорт. Маршрутки, которые курсируют по городу, называются гуа-гуа. Проезд в них стоит 1 доллар на человека.

Также можно передвигаться на мотокончо. Это стоит в среднем 2-4 доллара, причем на мототакси можно проехаться сразу троим пассажирам.

Для передвижения между городами в Доминикане существует достаточно развитая сеть междугородних автобусов. Добраться из одного города в другой можно в среднем за 10 долларов с человека. За эти деньги вы получите комфортную поездку с кондиционером и бесплатным интернетом. Расписание движения автобусов можно узнать на официальном сайте автокомпаний.

Аренда самого дешевого автомобиля в Доминикане обойдется в 40 долларов в сутки, но за бензин и страховку придется заплатить отдельно.

OBOZREVATEL ранее писал: