В какие страны Европы лучше не ехать в феврале

Несмотря на быстрое распространение Омикрона, уровень заражения штаммом Дельта не снизился. Власти призывают граждан отказаться от поездок за границу и провести время с семьей. OBOZREVATEL собрал страны Европы, в которые точно не следует отправляться в последний зимний месяц.

В список попали государства, в которых в последнее время увеличивается количество случаев заражения COVID-19. В их числе Франция, Великобритания, Италия, Испания, Германия, Польша и другие.

Внимательно относиться нужно при планировании поездок и в другие европейские государства, которые постепенно вводят новые правила:

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Черногория сократила действие COVID-сертификата вдвое. Теперь документ считается действительным только полгода. К тому же на территорию страны могут попасть только те туристы, которые прошли полный курс вакцинации или имеют справку о выздоровлении, а также результаты ПЦР-теста;

Кипр обязал при въезде делать ПЦР-тест всем туристам старше 12 лет. При этом в отеле будут заселять только граждан, которые получили бустерную дозу вакцины от коронавируса. Однако недавно в стране нашли новый штамм - Дельтакрон, поэтому возможны усиления карантина;

Проходить ПЦР-анализ придется и всем иностранцам, планирующим путешествие во Францию, при этом в расчет не берется COVID-статус. Но для поездок с туристической целью нужно подтвердить прохождение полного курса вакцинации в течение последних 9 месяцев или же получение бустерной дозы;

При въезде в Испанию все граждане старше 12 лет должны показать свидетельство о вакцинации или результатах анализа на COVID-19. При этом сертификат действует всего 270 дней, а по истечении этого срока нужно получить бустерную дозу;

Невакцинированные туристы в возрасте от 12 лет должны проходить 7-дневный карантин за собственные средства и сдавать тест на коронавирус при посещении Польши ;

Португалия требует наличие зеленого COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-исследования или справки о выздоровлении;;

Румыния ввела 5-дневный карантин для всех не вакцинированных туристов. Исключение составляют люди, собирающиеся покинуть страну в течение 72 часов или имеющие справку о выздоровлении;

Финляндия разрешает въезд только полностью вакцинированным гражданам или владельцам желтого COVID-сертификата со справкой переноса болезни в течение 180 дней;

Швеция принимает людей, прошедших полный курс вакцинации, при этом наличие ПЦР-теста не требуется.

Великобритания напротив сделала некоторые послабления для полностью вакцинированных граждан. Теперь не нужно проходить самоизоляцию и сдавать антиген-тест в течение 48 часов после прибытия на территорию страны.

Германия тоже упростила карантинные условия для украинцев. Теперь можно посещать государство с сертификатом о вакцинации или справкой о выздоровлении.

Въезд гражданам Украины временно запрещен на территории Италии и Мальты.

Без изменений на данный момент остаются правила посещения Греции, Бельгии, Дании, Эстонии, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Словении, Хорватии, Чехии. Актуальную информацию можно узнать с помощью интерактивной карты, разработанной Консульской службой Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие ограничения вводят разные страны в связи с распространением нового штамма коронавируса.