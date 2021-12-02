Кипр изменил правила въезда из-за Омикрона

Власти Кипра заявили, что с 6 декабря ужесточают условия въезда для всех путешественников от 12 лет. Теперь каждый турист, достигший этого возраста, обязан сделать ПЦР-тест на коронавирус.

Это продлиться до 10 января 2022 года и будет касаться всех, независимо от страны происхождения, наличия справки о полной вакцинации или выздоровления от COVID-19. Соответствующее заявление появилось на официальной странице консульского отдела посольства Украины в Республике Кипр в Facebook.

Стоит отметить, что оплачивать ПЦР-исследования придется туристам самостоятельно.

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Министр транспорта отметил, что такая временная мера необходима в пунктах въезда в страну из-за выявления новой мутации "Omicron", зафиксированную ранее в Африке и Европе.

Путешественники, которые въехали в республику из портов на короткий срок, должны иметь отрицательный сертификат ПЦР-тестирования, действующий в течение 72 часов. А по прибытию их обяжут пройти экспресс-тесты на антиген, который оплатит правительство Республики Кипр.

Решение вступит в силу с 6 декабря 2021 года, и будет действовать до 10 января 2022 года. После этого, его пересмотрят на основе эпидемиологических данных.

"С целью лучшего наблюдения и раннего выявления импортированных положительных случаев, такое ПЦР-тестирование уже начато и продлится до 6 декабря путем выборочных проверок пассажиров, независимо от страны происхождения, въезжающих в Республику Кипр через аэропорты Ларнаки и Пафоса", – подытожили в консульстве.

Добавим, что на Кипре детей в возрасте от 6 лет обязали носить маски во всех общественных местах, а также иметь при себе COVID-паспорт. Кроме того, учащихся в начальной школе обязали тестироваться на COVID-19 каждую неделю в мобильных отделениях в школах с согласия родителей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что популярная страна Тунис с 1 декабря этого года изменила правила въезда в страну из-за распространения в мире нового штамма Омикрон. Нормы ужесточили касательно ПЦР-тестов и самоизоляции.